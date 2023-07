Mândrie mare pentru o femeie din Suceava. Fiul ei a ajuns directorul școlii în care ea lucra ca femeie de serviciu

Povestea impresionantă a unei femei de serviciu din Suceava i-a impresionat pe internauți. Aceasta lucra ca femeie de serviciu într-o școală, iar fiul ei a reușit să ajungă directorul acestei școli. Mândria pe care a simțit-o femeia nu are margini, iar oamenii au fost cu adevărat impresionați de această lecție de viață.

Fiul unei femei de serviciu din Bilca, județul Suceava, a ajuns directorul școlii la care învățase în copilărie și în care mama lui a muncit ca femeie de serviciu. Tocmai această slujbă l-a ținut pe bărbat în facultate și a ajuns să conducă instituția de învățământ cu ajutorul sacrificiilor făcute de mama lui.

„Am făcut și eu liceul, am învățat, am fost premiantă. M-am căsătorit și n-am mai mers mai departe. Visul meu era să fiu învățătoare. După aceea am cusut goblenuri. Când erau băieții în facultate, m-am angajat femeie de serviciu”, spune Elena Negru.