Inelul lui Sauron și-a găsit un nou stăpân. Peste două milioane de dolari pentru a ajunge „pe degetul” lui Post Malone

Rapperul a achiziționat anterior un Black Lotus semnat pentru 800.000 de dolari.

Când Wizards of the Coast a adaptat Lord of the Rings într-un set Magic: The Gathering, a decis să creeze o variantă specială a inelului lui Sauron, care să fie unic. Cartea hiper-rară a fost găsit pentru prima dată în iunie, iar acum proprietarul i-a vândut-o rapperului Post Malone. Suma nu a fost confirmată încă, dar alții au oferit milioane în trecut.

„Când am găsit One Ring, prima persoană care mi-a venit în minte a fost Post Malone”, a scris primul proprietar al cardului, Brook Trafton, într-un nou videoclip TikTok despre întâlnirea celor doi pentru schimb. „Am jucat MTG de când eram copil și ar fi uimitor să păstrez această carte. Dar pentru un tip ca mine, a putea să-l vândă schimbă viața.”

Șansele de a găsi Inelul Unic într-un pachet din setul The Lord of the Rings: Tales of Middle-Earth, lansat recent, a fost de aproximativ 1 la 3 milioane. După ce Trafton a devenit jucătorul norocos, cardul a primit un clasament excelent de 9 și o evaluare estimată la 2 milioane de dolari. Magazinul spaniol de jocuri Gremio de Dregones a oferit 2,1 milioane de dolari și este posibil ca ofertele să fi crescut mai departe.

Dar de ce Post Malone?

Cântărețul cu voce groasă are de fapt o istorie bine documentată cu franciza de lungă durată a cărților de schimb. A lucrat cu Wizards of the Coast la un set special de variante „Secret Lair x Post Malone: Backstage Pass”, a jucat și a transmis în flux propriul turneu și chiar a achiziționat anterior o dovadă de artist alb-negru ultra-rară a legendarul joc Black Lotus pentru 800.000 USD.

Într-un alt videoclip recent Tiktok, îl poți vedea pe Post Malone deschizând un pachet de cărți și vorbind cu un alt fan.

„Am sperat cu adevărat că va merge la cineva care l-ar aprecia la fel de mult ca mine”, a scris Trafton în videoclipul său. „Acesta este visul meu devenit realitate, întâlnirea cu Post Malone și cu el cumpărând cartea One Ring de la mine este literalmente un moment de basm.”