Ludovic Orban chemat la DNA în dosarul măștilor neconforme din pandemie. Fostul premier declara că nu știa ce se întâmplă la Romarm

Fostul premier Ludovic Orban se află miercuri la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul măștilor neconforme din pandemie.

Ludovic Orban declara în urmă cu aproape o lună că nu a avut cunoștiință de aceste achiziții și că nu a avut niciun fel de știre de ce se întâmpla la Romarm.

„Dacă aş fi ştiut nu le-aş fi permis. Cum să ştiu de afacerile pe care le face Ţuţu? Nu am avut absolut niciun fel de ştire despre vreo ilegalitate care se comite la Romarm, absolut nicio informaţie, nu am avut nicio relaţie cu Romarm decât nişte relaţii care au fost în două sau în trei evenimente publice, în care media a fost de faţă, unul dintre ele a fost la UPS Dragomireşti şi cam atât. Absolut niciun fel de informaţie nu am avut pe acest subiect”, a adăugat fostul premier.

Procurorii anchetează o posibilă fraudare a fondurilor statului în valoare de aproximativ 2 milioane de euro în perioada pademiei, moment în care Ludovic Orban deținea funcția de premier.

În Dosarul Romarm, a fost audiat de DNA la începutul lunii martie și fostul ministrul al Energiei Virgil Popescu, dar și fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui.

Potrivit primelor informații, Ludovic Orban este audiat în calitate de martor.

Pițurcă și șeful Romarm, anchetați de DNA

DNA anchetează o posibilă vânzare de măști de protecție neconforme de firma deținută de fiul lui Victor Pițurcă, Alexandru, către Romarm, măști care au fost ultrior trimise spitalelor din subordinea Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021, Gabriel Țuțu ar fi încheiat două contracte cu o asociere de firme – printre care se afla și firma lui Alexandru Pițurcă – pentru achiziția publică a șapte utilaje neconforme de producere a măștilor de protecție.

„CN Romarm SA a fost prejudiciată cu suma de 8.647.584 lei, reprezentând contravaloarea utilajelor menționate, valoarea materiei prime și ulterior contravaloarea unor piese și servicii conexe (în afara contractului)”, arată anchetatorii.

Potrivit anchetatorilor, Gabriel Țuțu ar mai fi cerut ca un prieten de-ai săi să fie introdus în circuitul comercial de livrare de măști către MApN.

„În schimbul acestor servicii, Gabriel Țuțu ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul MApN și că îi va determina pe aceștia să încredințele direct și fără proceduri publice contractele de furnizare, dar și să efectueze recepția fără problemă a produselor respective și să achite la timp facturile emise în acest sens. În contextiul menționat mai sus, suspectul Țuțu Gabriel ar fi primit printr-un intermediar suma de 50.000 lei”, potrivit procurorilor anticorupție.