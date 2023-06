Lost Frenquencies, JP Cooper si Tom Odell, în România: când are loc Campionatul Mondial de Esports – Digital Throne

Artiști internaționali precum Lost Frenquencies, JP Cooper si Tom Odell sunt primii anunțați la festivitățile de închidere ale Campionatului Mondial de Esports – Digital Throne.

Campionatul Mondial de Esports – Digital Throne are loc în perioada 24-3 septembrie, iar festivitățile de închidere au loc în perioada 1-3 septembrie. Line-up-ul acestor festivități este completat de Delia, The Motans, Connect-R & Johny Romano, Deliric x Silent Strike și mulți alți artiști care vor fi anunțați în curând

Digital Throne, festivalul de zece zile ce transformă Iașiul în capitala globală a sportului digital, artei, educației și divertismentului, va avea loc între 24 august și 3 septembrie și va găzdui, printre multe alte evenimente conexe, finalele Campionatului Mondial de Eports și festivalul Comic Con. În cadrul festivității de închidere ce se va desfășura în zona Palas, în perioada 1-3 septembrie, pe scena Digital Throne vor urca Lost Frequencies, JP Cooper și Tom Odell.

Lost Frenquencies, JP Cooper si Tom Odell, în Iași, în septembrie

Felix De Laet, cunoscut ca Lost Frequencies, este DJ și producător belgian. În 2014, la începutul carierei sale, a lansat piesa ”Are You With Me” ce a ajuns pe locul 1 în 18 țări și l-a ajutat pe acesta să devină primul artist belgian ce a atins vreodată primul loc în topurile muzicale din Marea Britanie. De-a lungul carierei, acesta a remixat melodii cunoscute ale unor artiști precum Justin Bieber, Miley Cyrus, Major Lazer. Conform Spotify, Lost Frequencies are peste 24 de milioane de ascultători lunari.

Cântărețul și compozitorul englez Tom Odell este unul din cei mai importanți artiști britanici contemporani. La 10 ani după ce cântărețul britanic a obținut succes cu hitul său „Another Love”, melodia sa a reintrat în topuri în Europa și Marea Britanie, reprezentând un simbol al celor care protestează pașnic pentru pace.

JP Cooper, pe numele său complet John Paul Cooper, este un cântăreț și compozitor englez în vârstă de 39 de ani, cunoscut pentru colaborarea pe piesa ”Perfect Strangers” alături de Jonas Blue în 2016.

Nume noi din line-up-ul Digital Throne vor fi anunțate în curând.

Prețul abonamentelor la festivitatea de închidere a Digital Throne (1-3 septembrie) este următorul: până pe data de 20 iulie, prețul abonamentului pentru cele 3 zile este de 150 Lei. Până în ziua evenimentului acesta va fi de 220 Lei. Abonamentul achiziționat direct la festival va avea un preț de 250 Lei.