Liderul Wagner s-a filmat în Bahmut, de unde a transmis un avertisment cumplit: „Întreaga lume va tremura!”

Șeful mercenarilor Wagner s-a filmat în Bahmut (estul Ucrainei), în fața unui tanc-monument situat în partea de est a orașului din Donețk, scena unor lupte crâncene între armata rusă și cea ucraineană. Oligarhul Evgheni Prigojin a respins afirmațiile Kievului potrivit cărora gruparea sa paramilitară ar fi suferit pierderi grele și că este aproape de a fi eliminată ca forță de luptă.

Aliatul președintelui rus Vladimir Putin s-a adresat și liderului ucrainean Volodimir Zelenski: „O singură rugăminte: scoateți (din oraș) bătrânii și copiii. Și (trimiteți) aici unități normale pregătite de luptă. Trebuie să ne ocupăm de voi aici, acum”.

În această dimineață, fondatorul Wagner a distribuit un clip audio pe Telegram, susținând că partea de est din Bahmut se află sub controlul mercenarilor săi. De cealaltă tabără, oficialii militari ucraineni au transmis că au provocat, în ultimele 24 de ore, pierderi grele forțelor ruse prezente la Bahmut.

Într-un interviu pentru CNN, președintele Zelenski a dezvăluit motivul pentru care armata sa nu renunță la Bahmut, deși apărarea acestui obiectiv a provocat mari pierderi de ambele părți, iar orașul este, practic, distrus. Potrivit liderului de la Kiev, scopul rușilor și al ucrainenilor este diferit.

⚡️Wagner leader Prigozhin posted a message from Bakhmut, next to the tank monument:

His only wish to Zelensky is to “get out old men and children, and bring proper combat-ready units here”

He also says that well trained russian units are waiting to pic.twitter.com/wxPkOLGuXc… https://t.co/eCtcpqAbWY

