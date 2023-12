KISS, pe urmele celor de la ABBA. Vor continua să cânte deși s-au retras, cum vor face asta cu ajutorul tehnologiei

Mulți creatori se îngrijorează că inteligența artificială îi va înlocui, însă trupa KISS a decis să se retragă și să trimită pe scenă avatare digitale de acum încolo.

KISS se retrage, dar își lasă avatarurile să concerteze în continuare

Sâmbătă seară, trupa de glam rock a susținut ultimul concert din carieră la Madison Square Garden, din New York City, și în timpul bisului a dezvăluit avatarele digitale care au interpretat piesa God Gave Rock and Roll to You.

KISS devine prima trupă americană care trece complet la virtual, iar avatarele lor au fost create de compania de efecte speciale a lui George Lucas, Industrial Light & Magic, în parteneriat cu Pophouse Entertainment Group, care a creat inclusiv avatarele pentru spectacolul ABBA Voyage – interpretat de reprezentanții digitali ai trupei suedeze de pop.

„Ceea ce am realizat a fost uimitor, dar nu este suficient”, spune cofondatorul și liderul trupei KISS, Paul Stanley. „Trupa merită să trăiască pentru că este mai mare decât suntem noi. Este incitant pentru noi să facem următorul pas și să vedem cum KISS este înfățișată în mod nemuritor”, a mai spus el.

Cum funcționează tehnologie

Într-un interviu acordat pentru publicația NME, Wayne McGregor, coregraful care a lucrat la concertul digital al celor de la ABBA, explică că echipa folosește „un proces numit captură de mișcare, pe care probabil l-ai văzut în filme”.

„Folosim aceste mici puncte pentru a prelua matematica din corpul tău. Transformăm toate aceste zerouri și unu într-un computer și construim un avatar. Este un proces îndelungat. Capturăm esența ta, dar apoi trebuie să lucrăm în profunzime la asta”, a spus el.

Tehnologia permite tot mai mult vedetelor să trăiască pentru totdeauna, de exemplu, AI-ul l-a întinerit pe Harrison Ford, în filmul Indiana Jones din 2023, deschizând perspectiva ca actorii să apară în filme chiar și după ce mor.

