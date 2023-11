Jucătorii Israelului, forțați să se baricadeze din cauza unei alerte cu rachetă. Erau în drum spre aeroport VIDEO

Naționala Israelului are două meciuri restante în Grupa I a preliminariilor Euro 2024, din cauza războiului cu Fășia Gaza. În drumul spre Kosovo, jucătorii din Țara Sfântă au fost nevoiți să se ascundă din cauza unei alerte cu rachetă.

Evenimentele din ziua de 7 octombrie, când Fâșia Gaza a atacat Israelul, au dat peste cap programul din Grupa I din preliminariile Campionatului European din Germania. FIFA a acceptat să amâne partidele Israelului cu Elveția și Kosovo, iar naționala lui Alon Hazan are acum un program infernal. Trebuie să joace patru meciuri în perioada 12-21 noiembrie,

Primul este pe terenul celor de la Kosovo, iar, vineri, selecționata Israelului s-a deplasat către aeroport, pentru a zbura la Priștina. Dar, pe traseu a fost declanșată alarma de atac cu rachetă, iar toate persoanele din autocar au trebuit să urmeze protocolul, conform presei kosovare.

Nothing will stop us on our way to Euro 2024❗❗❗ pic.twitter.com/P51OLX6O2i

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) November 10, 2023