Jucător la Juventus, suspendat pentru pariuri. Dezvăluiri uluitoare despre dependența sa și amenințări: ”Am încetat să dorm noaptea. Datoria mă obseda”

Fotbalistul lui Juvestus Torino, Nicolo Fagioli, se află în centrul unui scandal de amploare după ce a fost acuzat că a pariat pe diferite meciuri. Acesta a făcut declarații șocante Parchetului Federal din Italia desre suma exorbitantă pe care a pariat, despre site-urile clandestine și despre dependența pe care o are.

Fotbalul italian a fost zguduit de un nou scandal uriaș, deși nu au trecut nici 20 de ani de la celebrul ”Calciopolli”. De data aceasta din cauza pariurilor. după ce mai mulți jucători de top sunt anchetați pentru că au pariat pe platforme ilegale.

Nicolo Fagioli (22 ani), mijlocașul lui Juventus, a dat declarații la Parchetul Federal, publicate de Tuttosport. El a făcut dezvăluiri uluitoare și a admis că este dependent de pariuri și că a strâns datorii în valoare de un sfert de milion de euro. Mai mult, mijlocașul a mărturisit că a fost amenințat dacă nu dădea banii înapoi.

Fotbalistul lui Juvestus a mai dezvăluit că a fost introdus în lumea pariurilor ilegale de un alt jucător italian, Sandro Tonali, care evoluează la Newcastle. Totul s-a întâmplat în anul 2021, în timpul unei acțiuni la naționala Under 21 a Italiei.

”Mi-a sugerat să joc pe un site ilegal. L-am văzut jucând și l-am întrebat ce face. Mi-a spus că astfel nu lăsăm vreun semn, că nu putem fi prinși. Si m-a îndemnat să mă înregistrez pe site-ul cu pricina. Am pus primele pariuri pe evenimente de tenis si apoi de fotbal”, se arată în rechizitoriu.

Nicolo Fagioli a mai mărturisit că a pus sume uriașe la pariuri pentru a recupera banii. De asemenea, a spus că după transferul la Juventus ajunsese să fie foarte stresat din cauza datoriilor și atunci a înceout să parieze și pe meciurile de fotbal.

”La început pariezi pentru că ai timp liber, te antrenezi dimineața și apoi ai ziua liberă. Joci pentru a învinge plictiseala, pentru a simiți adrenalină. Ceilalți o făceau. Nu mi-am pus întrebarea dacă aceste site-uri sunt ilegale sau nu, pentru mine deferența dintre site-ul legal și ilegale consta în faptul că pe cel ilegal se poate juca pe credit.

A fost distractiv o perioadă, apoi, din ianuarie 2022, când am ajuns la Torino eram într-o starea de stres din cauza datoriilor acumulate și din septembrie anul trecut am început și cu fotbalul. Am pus sume uriașe pentru a încerca să recuperez”, a declarat mijlocașul Parchetului italian.