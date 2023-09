Joe Biden a căzut pe o scenă. Trei oameni i-au sărit în ajutor. Reacția Casei Albe. Video

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, a căzut pe o scenă, joi, la ceremonia de absolvire de la Academia Forţelor Aeriene americane. Trei oameni i-au sărit în ajutor. Casa Albă a reacționat în urma incidentului.

Incidentul a avut loc după ce Joe Biden a ținut un discurs. El i-a avertizat pe absolvenţi că vor intra în serviciul ţării într-o lume ce este tot mai instabilă, menționând provocările ce vin din partea Rusiei şi Chinei.

După ce a strâns mâinile a peste 900 de absolvenţi și a înmânat ultima diplomă, Joe Biden s-a întors spre locul său şi a schiţat un gest ca şi cum ar fi vrut să facă jogging. Apoi s-a împiedicat şi a căzut pe scenă, s-a sprijinit în mâini, apoi s-a ridicat pe un genunchi ajutat de trei persoane și s-a întors la locul său fără să mai fie ajutat.

Cei care i-au sărit în ajutor au fost doi agenţi ai Serviciilor Secrete americane şi un oficial al Forţelor Aeriene. După ce a fost ajutat să se ridice, președintele a arătat cu degetul în spatele său, părând să indice peste ce s-a împiedicat. Apoi, s-a amestecat printre alţi oficiali, zâmbind şi făcând un semn că este bine.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Ben LaBolt, a scris pe Twitter că președintele american se simte bine și că incidentul a avut loc pentru că era un sac cu nisip pe scenă în timp ce dădea noroc.

După ce a revenit la locul său, Joe Biden a continuat să vorbească cu absolvenţii, făcând fotografii şi selfie-uri. În timp ce părăsea evenimentul, a început să facă jogging de mai multe ori.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat că președintele american „este absolut bine” şi a precizat că Biden s-a urcat în avion zâmbind.

De asemenea, directorul de comunicare al Casei Albe, Ben LaBolt, a răspuns la mesajul unui reporter care a postat despre incident pe rețeaua socială şi a spus că Joe Biden este bine şi că s-a împiedicat de un sac cu nisip.

Cel mai în vârstă președinte american, Joe Biden candidează pentru un nou mandat, la alegerile de anul viitor. Rezultatele unor sondaje arată că americanii sunt îngrijoraţi de faptul că o persoană de peste 75 de ani ar putea deveni preşedinte. Principalul său adversar republican, Donald Trump, împlineşte 77 de ani, pe 14 iunie.

Joe Biden a fost declarat de medici apt pentru serviciu, în luna februarie. Liderul de la Casa Albă nu fumează, nu consumă alcool și face exerciţii fizice de „cel puţin” cinci ori pe săptămână.

Acesta nu a fost singurul incident de acest fel pentru Joe Biden. Președintele american a căzut şi în luna iunie a anului trecut, fără să fie rănit, în timp ce cobora de pe bicicletă, după ce şi-a prins un picior într-o clemă.

After falling on stage at the U.S. Air Force Academy graduation, President Biden is „fine,” a White House aide says. https://t.co/sfb2P1GpeR pic.twitter.com/1CZd5Bcver

— NBC News (@NBCNews) June 1, 2023