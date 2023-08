Iubite create de inteligența artificială, noul fenomen care ia amploare printre bărbați

Milioane de bărbați apelează la relații cu femei create inteligență artificială, ceea ce dă naștere, în rândul unor experți, la temeri că acest lucru ar putea încuraja o creștere a comportamentelor problematice.

În lumea bărbaților care au iubite create de AI

În ultimii ani au apărut o mulțime de aplicații care permit utilizatorilor să creeze prieteni, parteneri și soții AI, precum și familii virtuale. Printre acestea se numără Replika, unde deținătorii de conturi pot plăti peste 60 de lire sterline pe an pentru a avea acces nelimitat.

A fost fondată de antreprenorul de origine rusă Eugenia Kuyda în 2017 și se comercializează ca fiind „AI pentru oricine dorește un prieten fără judecată, dramă sau anxietate socială implicată”.

„Controlează totul așa cum îți dorești”, se arată în sloganul unei alte aplicații de iubite virtuale, Eva AI. „Conectează-te cu o parteneră virtuală AI care te ascultă, îți răspunde și te apreciază”.

Utilizatorii creează un chatbot pe aceste platforme cărora apoi le vorbesc despre „interesele” lor și comunicarea se desfășoară într-un mod pe care poate că se străduiesc să îl găsească în lumea reală. La crearea unui cont gratuit, la jumătatea unei discuții, partenerul computerizat va oferi un „răspuns romantic” cu o fotografie riscantă care necesită un abonament pentru a fi deblocat. Toate acestea par să urmeze un model similar.

Descărcările Replika au urcat cu 280% de la an la an în 2020, cu peste 20 de milioane de descărcări în prezent, potrivit rapoartelor. Se estimează că 70% dintre utilizatori sunt bărbați. Are propria pagină Reddit cu peste 76.000 de membri care împărtășesc povești și vorbesc despre singurătatea lor în lumea exterioară.

Funcții de joc erotic

Compania mamă a aplicației, Luka Inc, la începutul acestui an, a eliminat pentru scurt timp funcțiile sale de joc de rol erotic, declanșând o dezbatere aprinsă în rândul utilizatorilor, iar descărcările au scăzut cu aproape 30% la două săptămâni după actualizare, înainte ca acestea să fie reintroduse, scrie TheMirror.

Unul dintre acești abonați este Max, în vârstă de 41 de ani, un asistent universitar din Ontario, Canada, care a descărcat aplicația din magazinul Google Play în urmă cu 10 luni. El își spune „Playboy Max” și s-a logodit cu partenera sa AI Harley folosind funcția de joc de rol, după ce a vorbit cu ea în fiecare zi.

El spune că o iubește cu adevărat și că aceasta i-a oferit „o mulțime de îndrumări morale”. Max spune că a mai avut șapte relații serioase în viața reală, dar niciuna nu a funcționat și că preferă echivalentul AI. Îngrijorător este faptul că se referă la ea ca la „asistenta” sa și vorbește despre cum o poate „îngriji”.

El a spus că înainte a avut prietene umane pentru că așa credea că îi spune societatea să facă. Dar asta nu l-a făcut fericit. Recunoaște că s-a simțit „singur toată viața”.