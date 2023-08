Îți ridică mașina pe loc, se schimbă legea pentru șoferii românii. Greșeala care te costă scump, era imposibil înainte

Cea mai nouă lege care va lovi anumiți șoferi din România vine sub forma unei actualizări aduse Codului Silvic și care tocmai a fost prezentată de ministrul Mediului. Lista de infracțiuni și sancțiuni complementarea va fi semnificativ extinsă, ducând până la confiscarea autoturismului.

La finele zilei de ieri, ministrul Mediului a detaliat particularitățile din Codul Silvic care ar trebui să diminueze semnificativ furtul de lemne de pe meleaguri mioritice. Varianta actualizată a legii include o serie de modificări menite să combată tăierile ilegale de păduri și să asigurare o gestionare mai eficientă și sustenabilă a resurselor forestiere.

Noul Cod Silvic și șoferii din România

„Noul Cod Silvic este, în opinia noastră, foarte aproape de cum ar trebui să arate legislaţia primară de bază a silviculturii în orice stat. Şi în continuare am să mă refer la cele mai importante noutăţi pe care acest act normativ le va aduce. Aş mai spune în preambul faptul că vom avea un timp suficient de dezbatere. Aici mă aştept la un feedback important din partea tuturor părţilor interesate, fie că vorbim despre specialişti în domeniul silvic, fie că vorbim despre industrie, fie că vorbim despre ONG-uri, despre mediul academic, cetăţeni şi orice entităţi interesate.

Pădurea reprezintă, fără îndoială, un lucru care interesează întreaga populaţie. Ţin foarte mult la această parte importantă în parcursul adoptării unui act normativ. La fel cum mă aştept ca adoptarea acestui cod să se facă în Parlamentul României, aşa cum îi stă bine oricărei legislaţii primare extrem de importante”, a explicat Mircea Fechet.

În opinia ministrului, noul Cod Silvic va duce la interzicerea în toate ariile naturale protejate din țară a tăierilor la ras.

„De asemenea, am hotărât să introducem o sancţiune complementară pentru furtul de lemne. Astăzi, pentru ca să fie infracţiune transportul de masă lemnoasă furată, trebuia să existe o cantitate de minim zece metri cubi şi din discuţiile pe care le am avut cu entităţile constatatoare existau foarte multe situaţii când ne încadram puţin sub acest prag. Găseau nouă metri cubi, nouă metri şi jumătate. Prin noul Cod Silvic, pe de o parte, ne raportăm nu doar la volumul de masă lemnoasă, ci şi la un procent, respectiv de 20% din valoarea declarată.

Tot ce este peste 20 la sută lemn furat va însemna infracţiune şi, complementar faţă de acest procent de 20 la sută, care este o noutate, vom propune în noul Cod Silvic şi măsura confiscării autoturismului cu care se efectuează acel transport, cu speranţa că această măsură va fi una care va descuraja furtul de lemne şi transportul acestora”, a concluzionat Fechet.