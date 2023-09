Ion Țiriac, mesaj emoționant în ziua în care Simona Halep a împlinit 32 de ani. „Lumea o acuză de «diavol»”. Postarea surpriză de pe platforma X

Simona Halep împlinește astăzi 32 de ani și a primit o mulțime de mesaje de felicitare. Ion Țiriac i-a transmis că este alături de ea și a acordat un interviu în care a spus că nu înțelege de ce mulți dintre fani s-au dezis de ea, în urma scandalului de dopaj.

Simona Halep nu are prea timp și nici starea de spirit să sărbătorească ziua în care a împlinit 32 de ani. Jucătoarea trebuie să decidă, împreună cu avocații, strategia pe care o va aborda la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, unde speră să scape de suspendarea de patru ani, dictată de instanța Sport Resolutions, în urma celor două acuzații: dopajul cu Roxadustat și „manipularea sângelui”.

Ion Țiriac a sfătuit-o să meargă la TAS, dar și să dea în judecată toate forurile din tenis care i-au amânat procesul și care, după luni multe de tărăgănări, au suspendat-o drastic. Fostul jucător de tenis este foarte afectat și le-a reproșat fanilor că au uitat de performanțele sportivei și au preferat să o critice dur, în urma acuzațiilor de dopaj.

Ion Țiriac a fost foarte surprins că Simona Halep a fost suspendată patru ani. Fostul sportiv știe foarte bine legislația pentru că a fost unul dintre cei care au pus umărul la construcția Agenției Mondiale Anti-Doping.

„Eu am fost unul din cei cinci delegați de Comitetul Olimpic Internațional, în anii ’90, ca să formăm WADA (Agenția Mondială Anti-Doping). Am fost foarte interesat și foarte agresiv. Înainte să ajung la Sydney, imediat după ce am fost ales președinte al Comitetului Olimpic Român, am făcut o lege.

Pentru că eram rege în România, am făcut o lege contra Comitetului Olimpic Internațional, Bruxellesului, senatului american… care spuneau că suspendarea trebuie să fie de 2 ani, în cazul unui sportiv prins dopat.

Eu am spus nu, curățați toate sertarele. O dată dacă vă prind dopați, pentru toată viața nu mai participați la Jocurile Olimpice, pentru că nu o să vă mai alegem noi, Comitetul Olimpic Român, ca reprezentanți ai noștri”, a adăugat Țiriac.