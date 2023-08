Investiția de 20 de milioane de euro, ratată din “ambiția” unui primar. Aerodromul care ar fi putut atrage noi investiții, dat pe un ”islaz” EXCLUSIV

Județul Gorj a ratat oportunitatea unei investiții de nu mai puțin de 20 de milioane de euro. Este vorba de un aerodrom care ar fi fost o adevărată oază de prosperitate financiară pentru județ. Primarul din comuna Stănești, Constantin Bicheru, a refuzat în urmă cu doi ani construirea unui aerodrom pe locația fostului aerodrom din Stănești, pe motiv că localnicii folosesc islazul respectiv pentru animale, asta deși în prezent nu vezi nici urmă de animal acolo. Iulian Popescu, prefectul județului Gorj, cel care găsise această oportunitate încă de pe vremea când era consilier local a spus pentru Playtech.ro că proiectul a fost pierdut definitiv.

Propunerea privind finanțarea unui aerodrom în comuna Stănești a venit în 2021. Acesta trebuia construit pe un islaz comunal de 150 de ha. Locația era una perfectă și întrunea toate condițiile pentru un astfel de proiect, însă nu a avut trecere nici la primarul comunei, dar nici la Consiliul Local.

Atunci, primarul localității Constantin Bicheru, și-a argumentat refuzul pe motiv că localnicii nu vor, iar oamenii își lasă acolo animalele la păscut, iar înțelegerea a picat, la fel și investiția de 20 de milioane de euro, potrivit publicației locale Pandurul.

„Primarul a avut mai multe motive, printre care de ce să dea gratis terenul statului român, că ce încasează comunitatea. Vă dați seama că pe lângă un astfel de aerodrom apăreau o groază de investiții se încasau taxe impozite, se putea declara obiectiv de interes județean, se făceau noi drumuri, se scurta conectarea cu Centura Târgu-Jiului, urmau multe investiții.

Am încercat să facem și o simulare pe astfel de investiții, care erau taxele încasate și cum ajuta comunitatea.

Până la urmă discuția a fost că acolo era islaz, iar islazul are o legislație specială. M-am interesata, am fost la Ministerul Agriculturii, am discutat cu juriști, iar cu excepții se poate pe fonduri europene sau pe investiții de interes local, se poate schimba destinația islazului.

Ei spuneau că nu au unde să pască vacile, dacă vă duceți acum nu o să vedeți niciun animal care ar paște acolo. Interesul real era lipsa de deschidere a investițiilor și poate unele mărunte”, a declarat Iulian Popescu, prefectul județului Gorj pentru Playtech.ro.