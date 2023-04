Inteligența artificială poate face acum ceva ce era imposibil: de ce e motiv de îngrijorare

Midjourney și-a anunțat recent ultima versiune, V5, și a stabilit un nou standard în obținerea unui fotorealism ciudat, filtrat de Instagram.

Da, totul are încă acel aspect Fujifilm fals, înecat în lumină caldă-cețoasă, dar sunt imposibil de negat pașii substanțiali făcuți aici.

Midjourney acceptă acum rezoluția dublă față de versiunea anterioară și în rapoarte de aspect mai largi, scoate imagini mai clare și poate evoca mai multe stiluri. Mai presus de toate, rezultatele sale par mult mai coerente.

the lighting and skin texture feels illegal in #midjourneyv5

the littlest amount of #photoshop is still in there, but nothing compared to what I usually do 👀 #synthography aka #aiphotography, now is on the next level!

and MJ used to suck at window reflections; look at her now pic.twitter.com/ezr3ewyZgy

