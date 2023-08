Inteligența Artificială, folosită de HR pentru a filtra CV-uri. Cum ar putea AI să te discrimineze, deși ești calificat pentru job

Unii candidați folosesc trucuri precum „font alb” sau copierea și lipirea anunțurilor de job în CV-uri, ascunzându-le de ochii umani pentru a încerca să treacă de sistemele AI.

De ce fac oamenii asta și funcționează?

Dacă petreci suficient de mult timp pe rețelele sociale, nu va dura mult să găsești influenceri care împărtășesc trucuri și sfaturi despre cum poți obține joburile visate. Trebuie doar să treci mai întâi de filtrarea realizată de sistemele AI asupra aplicațiilor lor.

Sfaturile lor sunt rezultatul unei preocupări reale – candidații calificați ar putea fi eliminați din procesul de recrutare înainte ca aplicațiile lor să fie văzute de ochii umani, arată o analiză efectuată de Euronews.

Utilizarea tehnologiei precum ATS (sistemul de urmărire a candidaților) este răspândită. Potrivit studiului „Lucrători ascunși: talent neexploatat” realizat de Harvard Business School, 99% dintre companiile din Fortune 500 folosesc ATS atunci când caută noi angajați. Și 63% dintre țările chestionate din Germania, Statele Unite și Regatul Unit procedează la fel.

Dacă nu suntem atenți, recrutarea AI ar putea instituționaliza discriminarea. Potrivit lui Manjari Raman – una dintre cercetătoarele din spatele acestui studiu și Directorul Senior al Programului Managing for the Future of Work Project la Harvard Business School – companiile apelează la aceste sisteme automate pentru că uneori sunt copleșite de aplicații.

„Dar când acel sistem automat are responsabilitatea de a alege dintre mii de candidați și a-i filtra pentru a selecta cei mai buni cinci… Ei bine, atunci se întâmplă ca tehnologia să ascundă lucrătorii care ar putea lucra în acea poziție, cu abilități ridicate sau medii, și asta este o problemă”, explică ea.

Lucrătorii calificați lăsați în urmă

Există și o latură întunecată bine documentată a acestei tehnologii – uneori, a fi calificat nu este suficient pentru a obține un interviu de angajare.

În 2018, Amazon a realizat că software-ul de recrutare pe care îl dezvoltase timp de patru ani evalua candidatele calificate de sex feminin mai slab decât pe candidații de sex masculin.

Motivul pentru asta era simplu. IA a fost instruită pe baza istoricului anterior de recrutare al companiei și, deoarece bărbații domină industria tech, a decis că bărbații sunt candidați preferabili celor feminini.

În același an, auditorii unui alt instrument de selecție au descoperit că software-ul clasifica într-o lumină mai favorabilă persoanele cu numele Jared și cu o istorie de a juca lacrosse în liceu față de alți candidați.

Potrivit lui Kerry McInerney, cercetătoare la Leverhulme Centre for the Future of Intelligence de la Universitatea din Cambridge, AI poate perpetua chiar discriminarea atunci când dezvoltatorii o proiectează să facă opusul.

„Unul dintre argumentele pe care companiile le aduc în favoarea instrumentelor de recrutare bazate pe AI este că, spre deosebire de un recrutor uman, un instrument bazat pe AI nu vede genul și nu vede rasă sau alte caracteristici ale noastre”, a declarat McInerney pentru sursa citată. „Dar sunt foarte sceptică în ceea ce privește această idee că tehnologiile sunt în mod intrinsec mai obiective decât recrutorii umani, deoarece, în cele din urmă, ele sunt instruite cu aceleași date viciate produse de recrutorii umani.”

Cât de inteligentă este Inteligența Artificială?

Potrivit studiului Harvard menționat mai sus, există, de asemenea, milioane de persoane din Europa și SUA clasificate ca „lucrători ascunși”, adică oameni calificați care sunt eliminați din procesul de aplicare din cauza aspectelor precum pauze mari în CV-urile lor.

ATS poate respinge, de asemenea, candidații din cauza anunțurilor de job lungi și pline de cuvinte.