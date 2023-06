Instagram „se joacă” cu inteligența artificială: ce îți pregătește nou rețeaua de socializare

Dacă este să ne uităm un pic în jurul nostru, avem șanse reale să vedem chatbot-uri cu inteligență artificială absolut peste tot și, destul de curând, s-ar putea să ai parte de încă unul, de data aceasta direct pe una dintre rețele de socializare preferate ale tuturor.

Ne referim, în acest caz, la Instagram.

Inginerul Alessandro Paluzzi susține că platforma are deja un agent AI în pregătire. Conform capturilor de ecran pe care le-a distribuit recent pe Twitter, chatbot-ul va putea răspunde la întrebări și va putea oferi sfaturi celor care au nevoie de așa ceva. Este posibil ca, de îndată ce va fi lansat, să ai parte de până la 30 de personalități din care să alegi după bunul plac.

Chatbot-ul le-ar putea oferi ajutor celor cărora le este greu să scrie mesaje, spre exemplu. De asemenea, se pare că vei putea aduce chatbot-ul într-o conversație pe care o ai cu cineva prin @mențiune.

Desigur, este încă prea devreme pentru a putea spune exact când sau chiar dacă Instagram va lansa această funcție, dar niciodată nu apare fum fără foc, așa că șansele sunt destul de mari ca acest lucru să se întâmple.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a declarat, de altfel, în luna februarie că gigantul pe care îl conduce deține o echipă care lucrează la „personaje AI” pentru Instagram, Messenger și WhatsApp.

La rândul său, Paluzzi are un palmares impresionant în spate. El a găsit dovezi ale unui sistem de verificare plătit pe Instagram cu doar câteva săptămâni înainte ca Meta să-l anunțe oficial.

Rămâne de văzut în ce mod va fi pusă în aplicare ideea, în viitor.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You’ll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023