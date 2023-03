Instagram, aplicația „inutilă” a anului: se duce în jos și nimeni nu o poate opri

Date noi dezvăluie că Instagram este aplicația pe care oamenii din doresc cel mai mult să o ștergă, dintre toate cele existente.

Site-ul web de securitate cibernetică VPNOverview a analizat primele 30 cele mai populare aplicații pe care oamenii au vrut să le ștergă în SUA pe o perioadă de șase luni, pe baza numărului de cazuri în care au apărut căutări care conțineau cuvintele „șterge” și „dezactivare”.

Instagram, cea mai „nesuferită” aplicație: puțini sunt cei care o mai vor

Potrivit unui raport publicat de VPNOverview luna trecută, Instagram a avut cel mai mare volum de căutări pentru „ștergerea” și „dezactivarea” aplicației, la 900.120 de căutări în toată America, pe parcursul a șase luni.

Facebook se află pe locul doi, cu 385.410 căutări. Între timp, au existat 217.400 de căutări pentru ștergerea sau dezactivarea Snapchat, 92.490 pentru Twitter și 24.819 pentru Telegram.

VPNOverview notează că Instagram a avut parte de cele mai multe căutări la nivel național pentru „ștergere” și „dezactivare”, în ciuda clasamentului autoproclamat al aplicației deținute de Meta: cea mai populară aplicație din 2022, cu peste 11,8 milioane de descărcări, în medie, în fiecare lună.

Potrivit site-ului web de securitate cibernetică, dezinformarea, adepții falși, NFT-urile și problemele de securitate sunt doar câteva dintre cele mai importante aspecte care au dus la această situație.

În iunie 2021, Adam Mosseri a declarat că platforma de socializare „nu mai este o aplicație de partajare a fotografiilor”.

De atunci, Instagram a împins Reels și a făcut din aceasta caracteristică principală și și-a reproiectat complet aplicația pentru a concura cu TikTok.

Potrivit documentelor interne obținute de The Wall Street Journal, anul trecut, Instagram Reels are mai puțin de o zecime din ceea ce are TikTok, iar numerele sunt în scădere.

Între timp, datele de la agenția SEO Higher Visibility arată că doar 10% dintre cei mai populari creatori de conținut din 2023 folosesc Instagram ca platformă principală.

Unii utilizatori de Instagram sunt, de asemenea, îngrijorați de impactul aplicației asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților.