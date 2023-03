Informația momentului despre vârsta de pensionare în România: mesajul oficial pentru milioane de români

Foarte mulți români care se apropie de vârsta pensionării sunt îngrijorați de schimbările legislative care apar în România de pe o zi pe alta, când vine vorba de acest subiect. Cu scopul de a liniști un pic sufletele viitorul pensionari, ministrul Muncii a venit cu mențiuni importante pe acest subiect.

Românii sunt îngrijorați de creșterea vârstei de pensionare, mai ales că, tocmai la începutul acestui an, vârsta în cazul româncelor s-a majorat cu 3 luni. Pe marginea acestui subiect, ministrul Muncii, Marius Budăi, a oferit câteva lămuriri în weekend.

„Nu, sub nicio formă. Este o trimitere în PNL la acest subiect. Eu cred că în România problema este cu totul și cu totul alta. Noi trebuie să luptăm foarte mult să creștem speranța de viață în România și mai ales speranța de viață sănătoasă, după care să vedem și dacă este oportun sau nu să începi astfel de discuții.”, a spus Marius Budăi.

O situație foarte interesantă detaliată de ministru tot în contextul pensionării face referire la românii care lucrează în Spania, deloc puțini.„În primul și în primul rând, vreau să vă spun că mi-am făcut un obiectiv în a vizita țările, state membre ale Uniunii Europene pentru a discuta cu comunitățile noastre de cetățeni români și pentru a le afla în primul rând problemele, a informa despre drepturile dumnealor și să mă asigur că drepturile sunt respectate, chiar dacă au ales să muncească și să trăiască dincolo de granițele țării românii din diaspora sunt România.

Anul trecut am avut în noiembrie 2022 o ședință comună de Guverne, unde am semnat un memorandum de înțelegere cu dna Iolanda Diaz, privind cele două domenii de competență ministerială, și anume ocuparea forței de muncă și inspecția muncii și respectiv, colaborare a între agențiile noastre şi am simțit nevoia să completăm cadrul legislativ.”, a mai spus ministrul Muncii.

Ca referință, în această țară, s-ar putea să fie cea mai mare comunitate de români din afara granițelor României. ”Avem în jur de 1.000.000 de cetățeni români în Spania, din care 350.000 sub contributori direcți, cu acte, înregistrați la domeniul de securitate socială un în această țară.

Tot în cadrul vizitei oficiale de acum am vizitat și o fabrică a unui întreprinzător român unde lucrează 120 de cetățeni români. După care am avut o întâlnire la un depozit de retail, unde toate produsele din România care sunt comercializate aici ajung în 1.200 de puncte de desfacere unde cetățenii români pot să le achiziționeze.

Am avut o întâlnire cu Prea Sfințitul Timotei din Spania și am discutat despre comunitatea românească, iar seara, în cadrul Ambasadei Române, cu sprijinul domnului ambasador George Bologan, am avut o întâlnire cu reprezentanții comunității, cu mai multe ONG-uri de cetățeni români din Spania, unde am discutat despre problemele dumnealor, despre modul în care putem să le venim în sprijin și, în general, despre viața comunității românești din Spania”, a concluzionat ministrul Muncii, Marius Budăi.