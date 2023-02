Industria din România care a bubuit pe timp de criză: profiturile au explodat, încasările la fel. ”Aici sunt banii dumneavoastră”

În timp ce foarte multe domenii s-au dus în cap anul trecut, pe final de pandemie, iar inflația galopantă a dus la explozia dobânzilor pentru creditele bancare ale românilor, o singură industrie a mers din bine în mai bine. Vorbim de profituri record pentru toți jucătorii din piață.

Sistemul bancar din România a trecut în 2022 prin cea mai profitabilă perioadă din ultimul deceniu. Creșterea de la un an la altul a fost pur și simplu absurdă, o consecință dezastruoasă pentru români a faptului că inflația a adus cu ea o creștere a indicilor ROBOR și IRCC, dobânzile la creditele ipotecare s-au dus în sus și, într-un final, băncile au văzut mai mulți bani în visterie. Față de 2021, anul anterior, creșterea a fost de 24,4% în medie pentru profitul net, până la 10,2 miliarde de lei. În același timp, activele au urcat la un vârf de 701,4 miliarde de lei. Creșterea nivelului de creditare în rândul românilor a fost de 14% de la an la an.

Raportul BNR care îți arată cum s-au îmbogățit băncile

Anul 2022 a venit la pachet cu cel mai bun câștig anual pentru bănci, în valoare de 10,2 miliarde de lei. Ca referință, în 2021, discutam de ”doar” 8,2 miliarde de lei, iar în 2020, cifra de profit a fost mai jos de jumătate comparativ cu anul trecut, 5 miliarde de lei. Fostul record în domeniu pentru băncile din țara noastră s-a înregistrat în 2018, când s-a apropiat de 7 miliarde de lei.

Rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) erau la sfârşitul anului 2022 de 1,52% şi respectiv 16,59%, peste nivelurile din 2021. Dacă defalcăm ce s-a întâmplat în 2022 pe perioade ale anului, după primul trimestru, profitul sistemului bancar s-a apropiat de 2 mld. lei, la jumătatea anului câştigul a fost mai mult decât dublu, de circa 5 mld. lei, iar după nouă luni a urcat la 7,6 mld. lei, pentru ca la finalul anului 2022 să treacă de 10 mld. lei. Cu alte cuvinte, nici măcar războiul din Ucraina nu s-a simțit în bănci.

Pentru a înțelege mai bine cât de agresive au fost măsurile băncilor împotriva românilor și în favoarea câștigului propriu, merită avut în vedere că, încă din vara anului trecut, șeful BNR, Mugur Isărescu, a afirmat că băncile din România ”au cam sărit calul”, atunci când vine vorba de ROBOR.