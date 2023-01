Încasarea bacșișului ”pe sub mână” în România, subiect de evaziune fiscală și sancțiuni usturătoare: care sunt riscurile

În teorie, din 2023, bacșișul se fiscalizează în fiecare colț al României. Din banii suplimentari pe servicii de care te bucuri de la client, trebuie să plătești 10% către autoritățile române. În contextul în care mulți români nu vor să mai dea bacșiș în aceste condiții, ajung să pună angajații HoReCa în situații dificile și ilegale.

În restaurantele și în barurile din România, bacșișurile se fiscalizează de la începutul acestui an, dar foarte mulți salariați încasează în continuare direct acești bani, fără să-i mai treacă prin casa de marcat, pentru a evita impozitarea. Din păcate, prin această practică, se expun la riscuri deloc neglijabile, după cum atrage atenția avocatnet.ro. Ospătarii care se aruncă la astfel de practici riscă probleme atât în relația cu autoritățile române, cât și în relația cu angajatorul.

Ce riscă cei care iau bacșiș fără fiscalizare

Un număr important de salariați ignoră la această oră procedura legală de fiscalizare, așa cum a fost definită în Legea 376/2022 și încurajează clienții să le plătească direct lor bacșișul, separat de consumație. Acest lucru se întâmplă fie în numerar, fie prin soluții alternative, precum Revolut sau aplicații similare. Principala consecință a acestor practici este evaziunea fiscală, pentru că faci un efort ca niște bani cuveniți statului să nu mai fie impozitați. În același timp, pui angajatorul într-o situație complicată, făcându-l pasibil de amenzi.

„O astfel de practică poate întruni conținutul constitutiv al infracțiunii de evaziune fiscală, neputând fi excluse nici eventuale sancțiuni disciplinare sau acțiuni în regres din partea angajatorului”, a explicat, pentru avocatnet.ro, Alexandra Pătrașcu, Managing Associate la NNDKP Consultanță Fiscală.

În teorie, în cazul bacșișurilor nefiscalizate, doar angajatorul poate fi amendat cu sume între 2000 și 4000 de lei. În practică, acei bani pot fi recuperați de la angajat printr-un proces în instanță. Mai mult decât atât, se poate iniția în firmă o cercetare disciplinară cu consecințe financiare.

„Amenda prevăzută de Legea 376/2022 se aplică operatorului economic (nu este imputabilă angajaților), dar potențiale acțiuni în regres din partea angajatorului, împotriva angajaților, nu pot fi excluse, mai ales în condițiile existenței unei culpe a acestora din urmă. Angajații ar trebui să se asigure că respectă prevederile legale și că nu săvârșesc fapte pentru care le-ar putea fi atrasă răspunderea, respectiv să formuleze apărări, după caz”, a punctat Alexandra Pătrașcu.

Dacă întregul subiect îți este străin, merită să ai în vedere că, în continuare, bacșișul este opțional în România, dar dacă alegi din poziția de client să dai acei bani în plus, vor apărea pe nota de plată, fie sub formă de procent, fir sub formă de sumă exact. Au existat zvonuri că se va limita bacșișul la 15% din notă, dar nu este adevărat. Cei mai mulți au însă o problemă cu faptul că 10% din sumă va ajunge sub formă de impozit la statul român.