Impactul microplasticelor asupra creierului. Ce au descoperit oamenii de știință, care sunt pericolele

Microplasticele fac parte din realitatea vieții noastre. Vrem, nu vrem, le găsim peste tot: în apă, mâncare, ceai, pungile cu snacksuri ori pet-urile cu diverse băuturi. Un studiu recent a dezvăluit potențialul impact pe care ele îl pot avea asupra creierului, odată ajunse în el. Iar concluziile nu sunt deloc bune pentru sănătatea acestui organ vital.

La ora actuală, trăim, efectiv, înconjurați de plastic: ne îmbrăcăm cu el, comunicăm cu el, mâncăm și bem din el, călătorim în el și tot așa. Doar în 2021, omenirea a produs o cantitate de 390 de milioane de tone de plastic.

Fiecare obiect din acest material înmagazinează mici fragmente cunoscute ca microplastice și nu doar cât timp sunt folosite, ci pe tot parcursul existenței lor, chiar dacă sunt aruncate. Micile bucăți de plastic de găsesc pretutindeni, de la oceane, până în atmosferă și chiar în țesuturile umane, în plămâni și inimă.

Aparatul nostru respirator inhalează în doar o săptămână echivalentul cantității de plastic existentă într-un card bancar, într-un ritm de aproximativ 16,2 de bucățele de microplastic pe oră. Deși nu este încă foarte clar în ce fel ne pot afecta sănătatea, un studiu recent a produs rezultate îngrijorătoare.

O echipă condusă de profesorul Jaime Ross, de la Universitatea din Rhode Island, a vrut să afle mai multe despre modul în care microplasticul se acumulează în creierul mamiferelor, ce inflamații poate produce și potențiala afectare a comportamentului.

Cercetătorii au făcut experiențe cu șoareci, cărora le-au dat apă contaminată cu diferite niveluri de concentrație de microplastice de-a lungul unei perioade de trei săptămâni. Echipa a folosit rozătoare de diferite vârste, pentru a a vedea și dacă efectele variază în funcție de acest aspect.

Cercetătorii au descoperit o mulțime de probleme la finalul perioadei: inflamații ale creierului și ficatului, niveluri scăzute ale markerilor imunitari, dar și schimbări comportamentale, mai vizibile la șoarecii mai bătrâni. Simptomele dezvoltate de aceștia au fost asemănătoare cu ale oamenilor ce suferă de demență senilă.

„Pentru noi, a fost ceva șocant. Nu am folosit doze mari de microplastice, dar aceste schimbări le-am detectat la scurtă vreme după ce am început experimentul”, a explicat Ross, conducătorul studiului publicat în International Journal of Molecular Sciences.