Imagini artistice surprinzătoare cu oameni bizari care parcă sunt de pe altă planetă. Misterioșii „humalieni” din Africa

Mai multe imagini cu oamenii bizari, parcă proveniți dintr-o altă lume, au devenit virale pe internet. Aceștia se numesc „humalieni” și reprezintă doar creația unui artist.

Portretele celor care arată precum niște personaje din Star Wars reprezintă viziunea artistului și designerului grafic Eric Adé Tanauh. Sub pseudonimul Rickii Ly, Tanauh îmbină trăsăturile ființelor umane și ale extratereștrilor pentru a crea „Humalienii”, personaje dintr-o altă lumepersonaje dintr-o altă lume care sunt definite de gâturile și brațele lor lungi exagerate.

Tanauh, în vârstă de 28 de ani, se inspiră din mișcarea artistică cunoscută sub numele de Afrofuturism, o estetică care combină diferite culturi africane cu elemente de science fiction. Deși mișcarea există de la sfârșitul secolului al XX-lea, ea a cunoscut recent o renaștere, parțial ca urmare a filmului de succes din 2018 „Black Panther”.

Cu o diplomă în design grafic, Tanauh lucrează de patru ani ca director de artă la Blue Lions, o agenție de publicitate din Abidjan, cel mai mare oraș al Coastei de Fildeș. În afara muncii, el își explorează ambițiile artistice, considerând că acest lucru îl menține creativ.

Lucrarea lui Tanauh este creată prin fotografii ale modelelor pe care le manipulează și le editează folosind Photoshop. Deoarece nu a studiat niciodată fotografia în mod oficial, cea mai mare parte a educației sale despre disciplină a venit prin tutoriale simple pe YouTube.

Despre pseudonimul său, Tanauh spune că Rickii provine de la o poreclă pe care o avea la școală, în timp ce Ly este un nume senegalez care îi place.

Tanauh spune că atunci când a început să facă artă care amintește de teme afrofuturiste, nu știa că stilul are un nume. Abia după ce a dat peste alți artiști afrofuturiști pe internet, a descoperit mișcarea artistică mai largă.

„Am văzut câțiva artiști care făceau același lucru pe Instagramul lor și au adăugat hashtagul afrofuturism. Am dat clic și am descoperit o comunitate de artiști. Am fost uimit și am primit un impuls de inspirație. Acum eram sigur că este ceea ce îmi doream să fac”, a mai adăugat artistul.