I-au spus mamei sale că a fost găsit mort: drama fotbalistului de geniu care a fugit din România socialistă, Marcel Răducanu

Marcel Răducanu, un fotbalist talentat considerat chiar genial, a fost nevoit să părăsească echipa națională la Campionatul Mondial din 1990. El a dezvăluit cum Securitatea i-a comunicat mamei sale că a fost găsit decedat.

Marcel Răducanu s-a născut într-o familie cu rădăcini sportive, în cartierul Pantelimon. Unchiul său, Marin Voinea, a fost jucător la Progresul București, club în care Marcel a început să dribleze încă de la vârsta de 6 ani, parcurgând zilnic distanța cu tramvaiul către antrenamente.

Destinul acestui geniu fotbalistic romângeniu fotbalistic român s-a intersectat cu o dramă, fiind nevoit să fugă din țară. Marcel Răducanu era considerat unul dintre cei mai talentați și pricepuți dribleri din istoria fotbalului românesc.

Printre altele, el dezvăluit, de asemenea, cum a acceptat mită, alături de alți colegi de echipă, pentru ca Steaua să piardă un meci la Cluj, cu scorul de 3-0.

Clubul militar deținea înregistrarea video a momentului în care s-a produs mituirea și i-au fost prezentate dovezi concrete după ce inițial negase implicarea sa.

Într-o carte de memorii, Marcel Răducanu a descris în detaliu corupția existentă în fotbalul acelor vremuri, însă a refuzat să o publice, de teama posibilelor acțiuni în justiție din partea persoanelor implicate în fotbalul românesc care sunt în viață și încă se află în funcții importante, în zilele noastre.

Pentru a scăpa din România, Marcel Răducanu a profitat de o oportunitate în timpul unui meci al echipei naționale la Dortmund, în Germania de Vest, în anul 1981, conform informațiilor prezentate de tagesspiegel.de. Având în vedere că era căpitan în Armata Română, el a fost condamnat în absență la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru dezertare.

Fostul mare internațional a împărtășit experiențele dificile prin care a trecut atunci când a fugit din țară. Securitatea a informat-o pe mama sa că a fost găsit mort într-o cabină telefonică din Germania.

După plecarea din România, viața fotbalistului Marcel Răducanu nu a fost deloc ușoară, confruntându-se cu provocări în viața de familie.

După divorțul de prima sa soție, cu care avea un fiu pe nume Andrei Filip, Marcel Răducanu a întâlnit o femeie italiancă cu 14 ani mai tânără decât el. În ciuda diferenței de vârstă, cei doi au decis să se căsătorească.

Cu toate acestea, relația lor nu a fost una fericită, iar după nașterea celui de-al doilea fiu al său, Gian-Luca, au ales să se despartă.

Pentru a face față mai ușor dificultăților, Marcel Răducanu și-a găsit refugiul în fotbal. După absolvirea școlii de antrenori a Federației Germane de Fotbal, el a deschis o școală de fotbal în Dortmund, în anul 1994, care a fost acreditată de Federația Germană de Fotbal.

Chiar și la aproape 69 de ani, Marcel Răducanu continuă să antreneze copii în Germania, inspirându-se din principiile pe care le-a învățat în fotbalul unei Românii comuniste din care a fugit în anul 1981.

El rămâne ferm convins că acest sport trebuie să încorporeze curaj și imaginație pentru a crea magie.

„Eu n-am plecat că mi-a fost foame. Jucam la Steaua, eram jucător în echipa națională, aveam grad! N-am plecat că o duceam rău. Eu am vrut să dovedesc că pot să fac față în Occident. Asta a fost! Normal că am luat bani, pentru asta am jucat, dar nu am rămas în Germania pentru bani. Am vrut să le arăt multora că pot face față și în alt fotbal.

În primul an, 1981-1982, am avut 120.000 de mărci. Plus că mi-au dat vreo 25.000 de mărci la semnătură. I-am dat repede, mi-am luat mașină ca țăranul! Eram la oraș, am vrut să-mi iau mașină ca să mă dau mare. A fost o greșeală, asta este. Am început să-mi cumpăr țoale, mașini, așa e când le vezi pe toate prima oară. Aveam vreo cinci mașini la un moment dat. Vreo trei-patru erau pe leasing. Le dădeam și colegilor să conducă mașinile.

Apoi am avut salariu 350.000 de mărci, eram printre cei mai bine plătiți jucători din Bundesliga. Erau bani frumoși. Ăsta era brutul, 56% plăteam impozit. Am făcut multe greșeli cu banii, am dat bani mulți pe mașini. Și am pierdut bani din cauza unor oameni care îmi spuneau să cumpăr aia, să cumpăr aia. Am cumpărat apartamente la preț mare și după am fost nevoit să le dau la preț mai mic.

M-au păcălit mulți oameni. În banii de azi cred că am pierdut sute de mii de euro”, a spus Marcel Răducanu, în direct la PlaySport Live.