I-a ajuns blestemul Simonei Halep? „E un loc rău, ar putea ajunge la faliment”

Simona Halep a condus de ori clasamentul WTA, dar nu mai face parte din acest top după ce a fost suspendată pentru dopaj. Veștile sunt însă îngrozitoare pentru Asociația Tenisului Feminin, o organizație care stă foarte rău din punct de vedere financiar, iar un oficial important îi prevestește falimentul foarte rapid. Prăbușirea este preconizată chiar în anul în care jucătoarei din România îi va expira suspendarea pentru dopaj.

Asociația Tenisului Feminin (WTA) ar putea să dea faliment înainte ca Simona Halep să scape de suspendarea de patru ani pentru dopaj, în octombrie 2026. Un înalt oficial din tenis prevestește finalul acestui for, din cauza problemelor financiare uriașe. Yuri Polsky, vicepreşedintele Federaţiei de Tenis din Kazahstan, susține că această asociație nu va mai rezista foarte mult și susține că îndreaptă spre faliment. Care ar fi soluțiile? Reforma radicală sau o fuziune cu Asociația jucătorilor profesioniști de tenis (ATP). Fiecare dintre aceste variante vine „la pachet” cu schimbări dureroase.

WTA could go bankrupt by 2026

Kazakhstan Tennis Federation VP, Yuri Polsky:

“They are in a very bad place & could even go bankrupt in 2026 or 2027 if their financial situation doesn’t change.”

He also says WTA’s financial struggles are the reason why they’re focused on… pic.twitter.com/EeUI6WyRaW

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 22, 2023