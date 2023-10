Honda pregătește un nou model electric: când apare SUV-ul Prolog

Honda pregătește modelul Prolog pentru lansare la începutul anului 2024.

Honda vrea să lupte cu numele grele din industrie

Producătorul auto Honda a dezvăluit mai multe detalii despre SUV-ul său Prologue complet electric. Vehiculul electric va avea o autonomie de 580 de km când sosesc primele livrări la începutul anului 2024. Producătorul auto spune că MSRP-ul vehiculului este „se așteaptă să înceapă cu 40.000 de dolari” înainte de a scădea orice stimulente sau credite fiscale disponibile.

Prețul lui Prologue pune punctul de intrare cu mult peste SUV-urile rivale, cum ar fi Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 și Mustang Mach-E – toate pornind de la aproximativ 40.000 de dolari. Între timp, autonomia lui Honda EV este mult mai mică decât 580 de km ale lui Ioniq 6 și chiar rămâne ușor în urma lui Hummer EV.

Citește și Honda are planuri mari: Mai multe modele electrice urmează să fie prezentate

Specificații tehnice

Cu alte cuvinte, Prologue este construit pe arhitectura GM Ultium EV, aceeași platformă ca și echipamentele electrice GM precum Chevy Blazer EV. Noul model Honda are un acumulator de 85 kWh care se aplică atât modelelor cu tracțiune spate, cât și modelelor cu tracțiune integrală.

Cu toate acestea, rețineți că intervalul estimat de 580 de km se aplică doar variantei 2WD și nu se știe încă rezultatul pentru varianta AWD. Producătorul auto listează doar statistici de performanță a motorului pentru versiunea AWD, care generează o putere estimată de 288 CP și un cuplu de 451 Nm.

În altă parte, Honda Prologue are un ampatament de 121,8 inci, cu cinci inci mai lung decât Honda Pilot mai lung. SUV-ul are loc pentru cinci persoane și are 136,9 picioare cubi de spațiu interior.

În altă ordine de idei, vehiculul acceptă Apple CarPlay wireless și Android Auto ca standard și include un afișaj pentru instrumente de 11 inchi cu un ecran de infotainment HD de 11,3 inchi.

Honda va oferi cumpărătorilor mai multe pachete de încărcare din care să aleagă la cumpărare.

Citește și Honda insistă pe bateriile portabile: cum vrea să își crească afacerea