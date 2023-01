Google Images a fost creat datorită lui Jennifer Lopez: care e explicația amuzantă

Îți place să folosești Google Images? Mulțumește-i rochiei lui Jennifer Lopez. Da, poate sună ciudat, dar e adevărat.

Iată un fapt amuzant: Google Images a fost creat datorită lui Jennifer Lopez, alias J-Lo. Acest fragment de trivia despre istoria internetului a fost recent adus în atenția noastră de către utilizatorul Twitter mattxiv.

this dress was the reason google images was invented https://t.co/9vml4xz5vr pic.twitter.com/uSaEUy2HPB

— matt (@mattxiv) January 16, 2023