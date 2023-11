Gigi Becali a spus cum se simte după accident. A ajuns la spital: ”Port corset”

Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier duminică, în jurul prânzului. Acesta a intrat cu mașina Rolls Royce în șanț. A doua zi după incident, patronul FCSB a ajuns la spital și a dat detalii despre cum se simte.

Gigi Becali (65 de ani) a fost implicat într-un accident rutier în cursul zilei de duminică, 12 noiembrie. Incidentul s-a petrecut pe Centura București, după ce Gigi Becali, aflat la volanul unui Rolls Royce, a încercat să evite un șofer care a intrat în depășire fără să se asigure.

După ce s-a prezentat la Poliție, Gigi Becali a dezvăluit că a fost și la spital și a fost supus anumitor investigații medicale și că nu sunt probleme grave. Patronul FCSB-ului are doar o coastă fisurată.

“Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti.

Acum am o fisură, mi-am pus corset şi am plecat la sfinţire, la biserică. Fisura este la coastă. Nu este grav. Şi dacă e grav, dacă ai bărbăţie, suporţi şi durerea şi totul. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie. . (…)

Problema este că a venit din lateral. Eu eram în depăşirea lui când el a intrat în mine. Aveam două soluţii: instinctul este să intru în şanţ şi să distrugi maşina. I-a fost frică”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.