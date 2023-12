Gigi Becali l-a desființat pe Kyros Vassaras, după Sepsi – CFR: ”Să facem plângere. Nu mai are simțul ridicolului. Nu mai are discernământ”

Duelul dintre Sepsi și CFR a adus un nou scandal pe tema arbitrajului, după faza în care covăsnenii au marcat golul victoriei. Șeful arbitrilor, Kyros Vassaras, a recunoscut că validarea reușitei a fost o greșeală, motiv pentru Gigi Becali să se dezlânțuie la adresa acestuia. Patronul FCSB-ului a solicitat arbitri străini la meciurile din SuperLiga.

Golul decisiv marcat de Vitalie Damașcan de la Sepsi, în minutul 85, al meciului cu CFR Cluj a stârnit scandal în SuperLiga. Reușita a fost precedată de un ofsaid, fază fiind analizată timp de aproape patru minute în camera VAR, dar arbitrul a considerat că nu e nimic neregulamentar și a validat golul.

Kyros Vassaras, președintele CCA, a recunoscut că validarea golului celor de la Sepsi a fost o greșeală, motiv pentru Gigi Becali să facă o criză de nervi și să pună tunurile pe șeful arbitrilor. Patronul celor de la FCSB susține că decizia de a valida golul a fost corectă și, în plus, spune că vrea să facă plângere penală împotriva lui Vassaras.

„Vassaras să se uite la minge. Să vină să-l învăț să se uite la fază. Rondon când primește mingea e în retragere. Adică zice ‘Ce faceți voi? Voi, prietenii mei.. Trebuie să scoateți mingea din poartă încă o dată’. Băi băiatule, noi am pierdut campionatul cu FC Voluntari și nu și-a cerut scuze. El cu acest comunicat și-a dat foc la valiză. Îi fac plângere penală.

Declarația lui e vădită. E o chestiune cu tentă. Mesajul lui e «Ăia sunt prietenii mei. Trebuia să scoateți mingea din poartă! Bă, nu mă interesează! Scoateți mingea din poartă. Dacă nu, vă rețin de la delegări». Așa e România… E batjocorită de străini.

Băi băiete… Să ceri scuze… Înseamnă că e ceva foarte grav la mijloc. Trebuie să facem plângere. Omul ăsta nu mai are limite. E prea mult! E instigare la favorizare… Nu mai are simțul ridicolului. Nu mai are discernământ”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.