Gheorghe Hagi taie în carne vie la Farul și dă afară mai mulți jucători. Ce strategie au stabilit „Regele” și Rivaldo – VIDEO

Gheorghe Hagi nu glumește și a anunțat după meciul din cupă cu FC Voluntari că vrea să dea afară toți jucătorii care l-au nemulțumit. „Regele” are de două săptămâni un nou partener de afaceri și împreună cu brazilianul Rivaldo a stabilit o nouă strategie prin care lotul va suferi modificări importante.

Farul Constanța a fost învinsă cu 2-0 de FC Voluntari în Cupa României, într-un meci în care Gheorghe Hagi a folosit mai mulți jucători de rezervă. Duelul l-a ajutat pe antrenorul campioanei să-și dea încă o dată seama cine sunt fotbaliștii care nu corespund și care își vor face bagajele, în această iarnă.

Cum a arătat Farul în înfrângerea cu FC Voluntari, din Cupa României

Farul Constanţa: Buzbuchi – Grosu, M. Popescu, D. Quieros, G. Marins – Vînă, N. Popescu, Borgnino, N. Grigoryan – Rivaldinho, Sali

Rezerve: Aioani, Dussaut, Dănuleasa, Mălăele, Boli, Banu, Andronache, Gustavo Da Costa, I. Cojocaru

Nu este prima oară când Hagi lansează astfel de avertismente, la fel a procedat și după ce echipa a fost eliminată de Sheriff Tiraspol din drumul spre grupele Champions League, marele vis al fostului căpitan al echipei naționale. Formația de la malul mării a ratat și prezența în grupele Conference League și nu a încasat bonusul de trei milioane de euro, oferit de UEFA.

Ionuț Vînă, Diogo Queirós și Kevin Boli sunt trei dintre jucătorii importanți vizați de restructurarea lotului. Gheorghe Hagi este convins că va găsi urgent alți fotbaliști mult mai buni, ajutat de noul acționar: brazilianul Rivaldo. Fostul star sud-american a preluat 10 la sută din acțiunile clubului, la mijlocul acestei luni, iar planurile sunt foarte mari.

„Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici.

Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru. Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește să am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni”, a spus Gică Hagi, la prezentarea lui Rivaldo.