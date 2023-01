Germania „își cere scuze” pentru gluma cu leopardul la adresa ministrului de externe al Rusiei, care i-a supărat pe unii africani

Germania și-a cerut scuze joi pentru că a folosit un emoji de leopard într-o glumă la adresa ministrului rus de externe Serghei Lavrov pe Twitter, care a ajuns să jignească unii africani.

Ministerul german de externe l-a ironizat pe cel mai înalt diplomat rus în timpul turneului său în Africa, când a scris pe Twitter că acesta nu se afla acolo pentru a căuta leoparzi, ci pentru a folosi călătoria pentru a încerca să justifice invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Tweetul și emoji-ul cu leopardul pe care ministerul de externe l-a folosit pe contul său oficial au jucat pe seama deciziei Germaniei de a trimite o parte din tancurile sale avansate Leopard 2 în Ucraina pentru a ajuta armata sa să lupte împotriva forțelor rusești.

Însă un oficial al Uniunii Africane s-a simțit ofensat de faptul că, potrivit ei, continentul a fost prezentat ca fiind doar despre animale sălbatice. Ebba Kalondo, purtătoarea de cuvânt a președintelui Uniunii Africane, Moussa Faki Mahamat, a răspuns pe Twitter la contul guvernului german, întrebând dacă Africa, oamenii și animalele sale sălbatice sunt „doar o glumă pentru dumneavoastră?”.

The Russian Foreign Minister #Lavrov is in Africa, not to see 🐆, but to bluntly claim that #Ukraine’s partners “want to destroy everything Russian”. Here is a 🧵 with all of his “evidence”: 1/3

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 24, 2023