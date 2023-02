FOTO „Dovada” rușilor că Ucraina se pregătește să invadeze Transnistria. Igor Dodon ia atitudine – VIDEO

Bloggerii militari ruși au publicat o fotografie despre care spun că reprezintă „dovada” că Ucraina s-ar pregăti să atace Transnistria, în timp ce fostul președinte moldovean (pro-Kremlin) Igor Dodon a ieșit cu un apel către liderii de la Kiev.

Pe canalele de Telegram ale bloggerilor militari ruși, cu sute de mii de urmăritori în țara condusă de Vladimir Putin, a început să circule o fotografie despre care aceștia susțin că arată blindate ucrainene la Platonove, un punct de trecere a frontierei aflat la doi kilometri de granița Transnistriei.

Internauții ruși au distribuit masiv această fotografie, după ce Ministerul Apărării de la Moscova a acuzat, joi, Ucraina că ar face pregătiri pentru invadarea Transnistriei, regiunea din Republica Moldova unde elementele proruse au declanșat un război separatist în 1992, conflict ce rămâne „înghețat” până în ziua de azi.

Potrivit Kremlinului, Kievul plănuiește să organizeze un pretins atac al forțelor rusești din Transnistria ca pretext pentru lansarea invaziei: „Regimul de la Kiev pregătește în viitorul apropiat o provocare armată împotriva Republicii Moldovenești Nistrene, care va fi efectuată de unități ale Forțelor Armate ale Ucrainei, inclusiv cu implicarea formațiunii naționaliste Azov”.

Cât despre „informația” distribuită de bloggerii militari ruși, o simplă căutare pe Twitter arată că poza a apărut pe rețeaua socială de cel puțin marți, 21 februarie, ziua în care președintele rus Vladimir Putin a anulat un decret ce recunoștea „suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova” în problema transnistreană.

🇺🇦 The activity of military equipment was noticed on the border of the Odessa region and Transnistria

Armored vehicles of the Armed Forces of Ukraine are located on the side of the Kirovograd highway. Taken a few kilometers from the Platonovo checkpoint. pic.twitter.com/7i6ScJwgpm

— Sprinter’ (@Sprinter0000000) February 21, 2023