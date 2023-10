Fondurile europene, tăiate pentru România? Un ministru de la București vorbește despre ce se discută în spatele ușilor închise la UE

În condițiile în care avem un deficit bugetar atât de accentuat, unii analiști economici își fac griji cu privire la posibilitatea ca România să se trezească într-o bună zi cu finanțarea tăiată de la Uniunea Europeană, pe zona fondurilor.

Doar că acest scenariu e contrazis de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu. Oficialul ne dezvăluie faptul că înalții demnitari din cadrul Comisiei Europene n-ar fi discutat de fapt și n-ar fi ridicat o astfel de problemă pentru România, aspect care nu poate decât să ne bucure.

Ministrul Câciu ne liniștește cu privire la fondurile europene pentru România

„Subiectul suspendării fondurilor europene nu a fost pus nicio clipă pe masa discuţiilor cu Comisia Europeană”, a declarat, marți, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu. Conform spuselor oficialului nostru guvernamental, „noi, fiind în etapa în care avem o procedură deschisă care ne spune că trebuie să avem o abordare progresivă cu privire la reducerea deficitului şi, dacă măsurile ar fi insuficiente, Comisia ar putea da o amendă statului român”.

„Nu s-a pus nicio clipă pe masă acest subiect al suspendării fondurilor europene. Regulamentele cu privire la modul în care se gestionează deficitul sau mai ales procedura de deficit excesiv prevăd o serie de etape.

Noi suntem în etapa în care avem o procedură deschisă, iar această procedură ne spune că trebuie să avem o abordare progresivă cu privire la reducerea deficitului. În cazul în care măsurile luate de statul român ar fi insuficiente, Comisia ar putea să dea o amendă statului român.

Asta ar fi teoretic, pentru că practic noi am avut negocieri şi nu numai din august, am avut şi când eram ministru de Finanţe, în care am spus care sunt presiunile asupra deficitului, asupra situaţiei fiscal-bugetare a României şi nevoia de a alege între a renunţa la sprijinul pe care-l acordăm economiei şi cetăţenilor doar de dragul de a atinge nişte ţinte de deficit, de a sprijini în continuare, direct şi indirect, Ucraina şi Republica Moldova, şi a căuta soluţii de consolidare fiscal-bugetară care să vină structural în anii ulteriori”, a explicat Câciu la Banking Forum.

Trebuie „să mai lucrăm” la fiscalitate și buget

De asemenea, mai subliniază ministrul, se pare că toată lumea ştia că România are nevoie, pentru a susţine sistemele publice, de o consolidare fiscal-bugetară.

„Şi am avut o consolidare fiscal-bugetară şi în anul 2022 şi lucrurile ne-au arătat la final o creştere economică. Lucrurile ne arată în continuare o creştere economică, lucrurile ne arată că, dacă ştim să discutăm cu mediul de afaceri, avem un partener de dialog onest, care înţelege să fie solidar până la urmă cu nevoile statului. Ştiu, este multă discuţie despre risipa de la bugetul de stat”, a mai precizat el.

