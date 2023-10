FMI trage un semnal de alarmă în România: Foarte puțini români muncesc

Fondul Monetar Internațional (FMI) atrage atenția asupra a două probleme majore cu care se confruntă România. Prima o reprezintă în continuare deficitul bugetar mare, a declarat Claudiu Năsui, deputat USR.

Cea de-a doua problemă discutată cu FMI se referă la rata mică de participare a populației la forța de muncă.

Deputatul USR a mai adăugat că România se confruntă cu plecarea forței de muncă, amintind că avem cea mai mare impozitare pe salariile mici. El a declarat că USR ar susține Guvernul pentru zero taxare a salariului minim.

„A plecat forţa de muncă. Avem un şomaj mic şi chiar importăm forţă de muncă şi chiar avem problema invers, a penuriei forţei de muncă, în condiţiile în care exportăm forţă de muncă. (…) Noi putem să ne uităm la Codul fiscal şi vedem că cea mai mare impozitare pe salariile mici din toată Europa e în România.

Este un lucru pe care chiar şi domnul Ciolacu l-a spus şi un lucru pe care noi am tot vorbit despre soluţii. Haideţi să impozităm mai puţin salariul minim, să-l ferim de la taxare, zero taxare a salariului minim este o măsură pe care noi am avansat-o şi pe care, atenţie, chiar şi din opoziţie am susţine Guvernul să facă ceva în legătură cu asta”, a mai explicat Claudiu Năsui, menţionând că din moment ce FMI a atras atenţia asupra acestei probleme înseamnă „un mare semnal de alarmă”.