Filmul de pe Netflix cu Micutzu și Monica Bîrlădeanu la care românii se vor îngrămădi să-l vadă. Ce alte noutăți apar

Filmul Taximetriști se află deja în top 10 filme românești la nivel de încasări, drept urmare, specialiștii spun că este una dintre cele de succes producții din ultimii ani.

Filmul Taximetrişti intră pe Netflix pe 12 aprilie

Filmul Taximetriști este regizat de Bogdan Theodor Olteanu, după un scenariu scris împreună cu Adrian Nicoale. Producția va intra pe Netflix, cunoscuta platformă de streaming, pe 12 aprilie, iar românii abia așteaptă să-l vizioneze. În film vom putea vedea doi taximetriști care lucrează în tura de noapte în București și dau peste tot felul de clienți, unii dintre ei chiar periculoși.

Din distribuția Taximetriști fac parte următorii actori: Alexandru Ion, Rolando Matsangos, Victoria Răileanu, Monica Bîrlădeanu, Andi Vasluianu, Cosmin Nedelcu („Micutzu”), Ana Maria Guran, Nicoleta Hâncu, Carol Ionescu, Maria Popistaşu, Mădălina Stoica, Alex Mircioi, Ramona Niculae, Ştefania Cîrcu, Emma Mateciuc, Adrian Ban, Adi Bulboacă, Adrian Nicolae. Monica Bîrlădeanu și Victoria Răileanu sunt deja cunoscute deja din serialul VLAD, de la PRO TV.

În februarie, filmul românesc a avut un succes răsunător la cinematografe și intrase deja în top 10 filme româneşti din toate timpurile cu peste 3 milioane de lei încasări într-o lună. Producția este, de fapt, o comedie cu accente dramatice. Actorii principali sunt taximetriștii Lică şi Liviu, care trec prin diferite aventuri într-o noapte în Capitală.

Ce alte seriale și filme mai intră pe Netflix

Tot în luna aprilie, pe Netflix mai apare și serialul „Sweet Tooth”, sezonul 2. Scenariul este unul post apocaliptic, în care un băiat cu coarne de cerb, alături de alţi hibrizi, sunt ţinuţi prizonieri de generatul Abbot. Abbot îi foloseşte pe copii pentru a căuta leacul. În afară Rezervaţiei Tommy şi Aimee se aliază pentru a îi elibera pe hibrizi.

În vacanța de Paște mai apare şi lungmetrajul „Seven Kings Must Die”, o continuare a serialului „Kingdom of Heaven”. Așadar, Aethelstan și Aelfweard se luptă pentru tron, iar regele danez Anlaf profita pentru a prelua controlul asupra insulelor. Uhtred are un rol cheie în această dezbinare.

Iată și alte filme care mai apar pe Netflix în aprilie 2023: