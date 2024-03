Facebook și Instagram se folosesc de copii: Acuzațiile care „îngroapă” Meta, de ce e un pericol

Documentul dezvăluie mai multe detalii dintr-un proces intentat împotriva Meta de 33 de state, în octombrie.

Meta nu respectă regulile

O plângere deschisă într-un proces intentat împotriva Meta de 33 de state susține că gigantul nu numai că știe faptul că majoritatea copiilor cu vârsta sub 13 ani folosesc platformele sale, dar chiar a urmărit ani de zile acest proces demografic pe Instagram. Documentul, care a fost observat pentru prima dată de The New York Times, susține că Meta a fost mult timp necinstită în ceea ce privește modul în care gestionează conturile utilizatorilor minori atunci când aceștia sunt descoperiți, deseori eșuând să le dezactiveze atunci când sunt raportate și continuând să le colecteze datele.

Noua plângere deschisă, depusă recent, dezvăluie argumente care au fost redactate anterior atunci când procurorii generali din SUA au lovit Meta pentru prima dată cu procesu,l luna trecută, în instanța federală din California. Se susține că prezența tinerilor sub 13 ani este un „secret deschis” în comapnie.

În timp ce politicile de pe Facebook și Instagram prevăd că o persoană trebuie să aibă cel puțin 13 ani pentru a se înscrie, copiii pot minți cu ușurință în privința vârstei lor – iar Meta ar fi conștientă de asta și nu a făcut nimic pentru a opri lucrul acesta. În schimb, când Meta „a primit peste 1,1 milioane de rapoarte ale utilizatorilor sub 13 ani pe Instagram” în perioada 2019-2023, „a dezactivat doar o parte din aceste conturi și a continuat în mod obișnuit să colecteze datele copiilor fără consimțământul părinților”, se spune în plângere.

Compania se folosește de copii

Meta „încălcă în mod obișnuit” Legea privind protecția confidențialității online a copiilor din 1998 (COPPA), țintind copiii și colectând informațiile acestora fără consimțământul părinților, conform plângerii. Procesul susține, de asemenea, că platformele Meta manipulează utilizatorii tineri pentru a petrece timp nesănătos pe aplicații, promovează dismorfia corporală și îi expun la conținut potențial dăunător. Când procesul a fost depus pentru prima dată în octombrie, un purtător de cuvânt al Meta a spus că compania a fost „dezamăgită” de cursul ales, afirmând: „Împărtășim angajamentul procurorilor generali de a oferi adolescenților experiențe sigure și pozitive online”.

Meta, la începutul acestei luni, a publicat o postare pe blog în care solicita ca legislația federală să pună mai multă responsabilitate pe umerii părinților, atunci când vine vorba de descărcarea aplicațiilor pentru copii. Șefa globală de siguranță a Meta, Antigone Davis, a propus o cerință ca părinții să aibă putere de aprobare asupra descărcărilor pentru copiii sub 16 ani.

