EXCLUSIV Reacția deputatului Titi Stoica, după ce a fost acuzat că a sunat și amenințat mai mulți parlamentari în timpul nopții: „Nu e o faptă penală”

„Mi-am cerut scuze față de persoanele respective”, a declarat Ciprian-Titi Stoica, deputatul AUR, miercuri, pentru Playtech.ro. Reacția vine după ce mai mulți parlamentari spun că au fost sunați noaptea de deputatul AUR și au fost amenințați de acesta.

Gheorghe Şoldan, deputat PSD și Laura Vicol au fost sunați în timpul nopții de către deputatul AUR.

„Aseară, un coleg de-al nostru din Parlament, domnul Ciprian Titi Stoica, un coleg de la AUR, a sunat pe mai mulţi colegi din grupul PSD foarte târziu, după ora unu noaptea, şi a început să ne înjure, să ne ameninţe, să ne adreseze tot felul de injurii.

La rândul său Laura Vicol a spus că a fost sunată de mai multe ori cu număr ascuns.

„Din momentul în care a ajuns la Comisia Juridică propunerea de sancţionare a celor de la AUR şi până azi noapte inclusiv am fost sunată continuu de acest domn deputat. Sunt mamă de 3 copii, am o vârstă, şi mi se pare anormal şi imoral să se întâmple asta. Aseară, între 1 şi 3 dimineaţă am fost sunată, cu număr ascuns.

Coroborat cu tot ce au spus colegii mei, e clar că despre domnul Titi Stoica este vorba. Iniţial m-a sunat de pe numărul dânsului, dar l-am blocat, pentru că refuz să am orice fel de comunicare cu dânsul”, a spus și președinta al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților a României,