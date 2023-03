Elden Ring, cel mai bun joc din 2022 primește o continuare: ce știm, când apare

FromSoft dezvăluie Shadow of the Erdtree, poveste care ar putea avea loc înainte de evenimentele jocului principal.

Bandai Namco și Fromoftware au anunțat că prima expansiune a lui Elden Ring este în curs de dezvoltare. Numit Shadow of the Erdtree, anunțul vine cu o piesă de artă conceptuală asupra căreia am de gând să speculez cu desăvârșire, și nu multe altele.

Arta arată un personaj care îl călărește pe Torrent, calul tău din joc, printr-un câmp plin de iluzii de pietre funerare. În depărtare poate fi văzut Erdtree cu o substanță care are culoarea potrivită pentru moartea care se scurge din el ca seva.

Timpul pentru speculații

Din păcate nu există prea multe detalii.

Acesta pare un prequel la povestea principală a lui Elden Ring, care s-ar potrivi cu titlul și cu acest personaj fiind Miquella. Miquella este fratele Maleniei și unul dintre empyreans, care este blestemat să fie pentru totdeauna tânăr și a creat Haligtree pentru a curăța putregaiul din Malenia.

În momentul evenimentelor din Elden Ring, Miquella este închisă de Mohg, Lord of Blood, și poate fi văzută într-un fel de formă de cocon în camera șefului. Se pare că Mohg vrea să facă din Miquella un zeu, dar Miquella nu este interesat.

Pentru a sublinia din nou, toate cele de mai sus sunt speculații și pot fi complet greșite. Dar asta se întâmplă când FromSoft anunță o extindere a celui mai mare joc din istoria sa cu o singură piesă de artă și nimic altceva.

Oricum, cel puțin jucătorii care au jurat că vor ucide boși până când va apărea o expansiune se pot odihni acum. Acest joc remarcabil are acum un an și, datorită suportului inteligent post-lansare, nu a fost niciodată într-o stare de sănătate mai bună. Da, este timpul să reiau Elden Ring altfel spus, Rise Ye Tarnished.