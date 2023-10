Dorin Rotariu „a murit” pentru Dinamo, după transferul la FCSB. Gigi Becali a anunțat când va debuta jucătorul

Transferul lui Dorin Rotariu la FCSB agită apele la Dinamo. Fanii „câinilor” se simt trădați și au scos la iveală o declarație în care jucătorul spunea că nu o să semneze niciodată cu marea rivală. Gigi Becali este încântat de această afacere și este convins că noua achiziție o să ajute echipa să marcheze câte trei sau patru goluri în fiecare meci.

Gigi Becali „aleargă” de mai bine de șapte ani să-l aducă la echipa lui pe Dorin Rotariu și a reușit această lovitură, după ce fotbalistul s-a despărțit de bulgarii de la Ludogorets și nu avea contract. Patronul FCSB l-a convins să-i accepte oferta după ce i-a propus un salariu de 20.000 de euro. Negocierile le-a purtat cu unchiul fotbalistului, fostul internațional Iosif Rotariu.

Transferul la FCSB i-a înfuriat pe fanii lui Dinamo, echipă unde Dorin Rotariu a jucat în perioda 2012-2017. Cei de la „Tribuna Dinamo” au publicat un material video în care jucătorul făcea „o declarație de dragoste” și spunea:

„Nu am trădat și nu am să trădez indiferent de agenții mei și de prieteni. Am venit la Dinamo pentru a face performanță, să pun suflet și să ajung în Europa.

Lupt pentru suporteri, mă gândesc tot timpul la ei. Punctul lor de vedere contează foarte mult pentru mine. Fără ei, nu veneam la Dinamo”, afirma Dorin când juca la echipa din „Ștefan cel Mare”.