Donald Trump, favorit pentru a fi candidatul republicanilor la președinție în 2024. Surpriza de pe locul 4

Fostul președinte american Donald Trump conduce un potențial câmp larg în căutarea nominalizării republicane pentru a candida la președinție în 2024, cu noua candidată anunțată Nikki Haley pe un îndepărtat al patrulea loc, potrivit unui sondaj de opinie publică Reuters/Ipsos.

Donald Trump ar putea fi candidatul republicanilor la președinție

Trump a primit sprijinul a 43% dintre republicanii înregistrați în noul sondaj din 6-13 februarie, în timp ce 31% au declarat că îl susțin pe guvernatorul Floridei Ron DeSantis și doar 4% au ales-o pe fosta guvernatoare a Carolinei de Sud Nikki Haley, care și-a anunțat marți candidatura la Casa Albă.

Se așteaptă ca DeSantis să candideze la președinție, dar nu și-a anunțat intenția de a face acest lucru. Fostul vicepreședinte Mike Pence, care, de asemenea, cântărește o candidatură la Casa Albă, obținut 7% din sprijinul republicanilor în sondaj, practic la egalitate cu Haley.

Haley a servit în administrația Trump ca ambasador al SUA la Națiunile Unite.

Sondajul Reuters/Ipsos a intervievat 1.465 de republicani înregistrați, parte a unui eșantion mai mare de peste 4.000 de adulți la nivel național. Intervalul de credibilitate al sondajului, o măsură a preciziei, a fost de aproximativ 3% pentru republicanii înregistrați.

Fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, o provoacă pe fosta sa șefă pentru nominalizarea republicană la președinția din 2024.

Nikky Hailey candidează la președinție

„Sunt Nikki Haley și candidez la președinție”, a declarat fostul ambasador al lui Donald Trump la Națiunile Unite într-o înregistrare video publicată marți.

Această candidatură – care era așteptată pe scară largă – încalcă o promisiune pe care a făcut-o în urmă cu doi ani de a nu-l provoca pe fostul președinte republican pentru Biroul Oval.

Dar ea a indicat recent că își va reveni asupra cuvântului dat, spunând că economia țării este prea în dificultate pentru ca ea să stea deoparte și că are nevoie de o nouă generație de lideri – președintele Joe Biden are 80 de ani, iar Trump are 76 de ani.

Până marți dimineață, niciun alt candidat republican important în afară de Trump și Haley nu își anunțase candidatura cu scopul de a-l detrona pe Biden, care a declarat că intenționează să candideze pentru un al doilea mandat de patru ani.