Diva Teatrului Românesc de Revistă avea să moară în singurătate absolută: doamna mereu veselă, Cristina Stamate, nu s-a mai recăsătorit după decesul celui de-al doilea partener

Cristina Stamate a fost una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film de la noi din țară, deși activitatea sa actoricească s-a concentrat, în mare măsură, pe teatrul de revistă.

Alături de Stela Popescu și Paula Rădulescu, Cristina Stamate a făcut istorie în România. De altfel, artista s-a remarcat mereu prin dezinvoltura și verva sa. Oriunde se afla aceasta, încăperea se umplea de bună dispoziție.

Cristina Stamate, actrița de revistă care nu se mai naște a doua oară

Cristina Stamate s-a născut în data de 8 februarie 1946, în Capitală, și a fost fiica lui Cristian Stamate, actor la rândul său.

Cu toate că, la început, și-a dorit să fie medic sau avocat, viața a dus-o pe această pe scena de teatru, ajungând să termine cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București,

Așa cum menționam anterior, ea a activat în mare măsură în teatrul de revistă, printre cele mai cunoscute piese în care a jucat numărându-se Arca lui Noe și Vasile, Bufonii regelui, Dai un ban dar face, Idolul femeilor, Nimic despre papagali, Poftă bună lui Tănase, Revista revistelor, Te aștept diseară pe Lipscani, Ura… și la gară sau Vara nu-i ca iarna.

Toate aceste piese au fost jucate de zeci de ori la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, din București.

În plus, actrița a jucat, de asemenea, și în Evantaiul, de la Teatrul Național de Televiziune, însă și-a lăsat amprenta și în Scene din viața lumii mari sau Stăpânul tăcerii, de la Teatrul Național Radiofonic.

În ceea ce privește cinematografia, Cristina Stamate a apucat să joace în două filme, după cum urmează: Grăbește-te încet, din anul 1982, dar și Secretul lui Bachus, lansat doi ani mai târziu.

Evident, în această ecuație intră, de asemenea, și o sumedenie de scenete scurte de televiziune care erau adesea date pe post de Televiziune Națională în programele de Revelion de altădată.

Doborâtă de boală, dar și de singurătate. În urma Cristinei Stamate au rămas zeci de roluri executate ca la carte: „Am devenit vedetă peste noapte”

În ceea ce privește viața sa personală, se spune că actrița s-ar fi măritat din dragoste la vârsta de 20 de ani, în anul 1966 cu actorul Dan Ivănescu. Cu acesta a fost căsătorită timp de 11 ani, până în anul fatidic 1977.

Imediat după divorțul de Ivănescu, despre care se bănuiește că i-ar fi fost infidel, Cristina Stamate a început o relație cu Zanfir Pop, cu care a rămas timp 20 ani, până la moartea acestuia, în data de 30 decembrie 1999.

În paralel, actrița devenea, pe zi ce trecea, tot mai cunoscută și mai apreciată. Despre asta avea să povestească, la un moment dat, într-un interviu.

„Am avut mereu noroc. Jocurile sunt făcute de Sus, noi doar ne potrivim în ele. La balet, de exemplu, m-a înscris o vecină. Iar la teatru, am ajuns mulțumită fraților mei. Cel mare m-a dus de mică să văd spectacole cu marii actori de atunci, iar cel mijlociu mă lua cu el la Operă, unde juca roluri de copil și mă lăsa să stau în fosă.

Apoi, dupa terminarea Institutului de Teatru, am fost repartizată la Teatrul Dramatic din Arad. După vreo doi ani, ei s-au gândit să facă și un spectacol de revistă, ca să mai crească încasările teatrului, pentru că ăsta e un gen foarte iubit de public. Am jucat și eu și am avut un succes remarcabil. Ceva ieșit din comun. Am devenit vedetă peste noapte. Nu mai puteam ieși pe stradă fără să fiu recunoscută, mă invitau profesorii la orele de dirigenție, mi se ceda locul la coadă la cinematografe. Am simțit gustul succesului adevărat.

Îmi spuneam că nici în douăzeci de ani, la București, n-o să am atâta succes cât aveam atunci, acolo. Și totuși, mi-am luat inima în dinți și am încercat să mă întorc în Capitală, că aici era familia mea. Dar teatrele erau închise, eram în plina epocă ceaușistă. Si posturi libere nu erau decât la teatrul de papuși sau la teatrul de revistă.

Nu știam ce să fac, ce să aleg. M-am dus la Andrei Șerban, din trupa căruia făcusem parte. Ce să fac, Andrei?. Și el mi-a răspuns foarte înțelept: Teatru nu faci nici într-o parte, nici în cealaltă, dar, la revista, poți să ajungi vedetă. Hahaha!

Nu-mi pare rău că am ales asta, cred că fibra mea interioară era de la început pentru teatrul de revistă. De aia m-am lipit așa de bine de genul ăsta. Publicul simte mai bine lucrurile și, cumva, te alege, te recunoaște. Făcusem șase ani de școală de coregrafie, dansul nu era pentru mine un mister, am ureche muzicală și pot cânta foarte bine și, în plus, eram actriță de comedie declarată din start. Aveam deci toate atuurile. Pentru mine, a fost floare la ureche să joc genul acesta”, mărturisea Cristina Stamate, în 2009, pentru revista Formula As.

Cristina Stamate s-a stins în data de 27 noiembrie 2017, din pricina unui accident vascular. A murit la patru zile după Stela Popescu, colega ei de-o viață, fără ca nimeni drag să-i fie alături, îngrijită, în mare parte, de străini.