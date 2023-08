Dispare o mare bancă din România, miza de sute de milioane de euro. Ce trebuie să știe clienții

Sistemul bancar din România a făcut subiectul multor dezbateri în ultimele luni, după ce câțiva giganți au anunțat profituri fabuloase create în mare parte pe spatele românilor vulnerabili și a dobânzilor imprevizibile la credite.

Există însă și excepții de la regulă, iar una foarte importantă poartă numele de First Bank, o instituție care a schimbat mai mulți proprietari în ultimul deceniu și, la momentul de față, se pare că se va vinde din nou. De această, noul proprietar se pare că va fi Intesa Sanpaolo SpA.

Se vinde First Bank din România

Intesa Sanpaolo S.p.A. este un grup bancar internațional localizat în Italia și cel mai mare din peninsulă după valoarea activelor. În clasamentul global, se află pe locul 27. Din această poziție, se află în negocieri cu fondul american de investiții J.C. Flowers pentru a achiziționa First Bank din România, conform datelor obținute de Bloomberg de la surse care au dorit să-și mențină anonimatul, citate de Economedia.ro.

La momentul actual, se negociază condițiile tranzacției, dar se estimează că italienii ar trebui să evalueze First Bank la aproximativ 200 de milioane de euro. Tot Bloomberg insistă însă pe faptul că nu este foarte clar dacă tranzacția se va finaliza sau nu cu siguranță. Practic, nu există certitudini, iar negocierile se află încă în derulare.

Momentan, nu există niciun comunicat oficial din partea Intesa, First Bank sau JC Flowers pe marginea subiectului care să confirme sau să infirme sursele validitatea surselor Bloomberg.

Ca o notă de subsol, Intesa Sanpaolo SpA are o subsidiară în România cu active de aproximativ 1,5 miliarde de euro și 60.000 de clienți. First Bank furnizează o gamă diversificată de produse şi servicii financiare către clienţii de retail, IMM-uri şi mari companii. JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.