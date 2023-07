Descoperirea fascinantă despre ”viața” pe Marte vine de la Perseverance: ce au aflat cercetătorii NASA

Materialele trebuie aduse înapoi pe Pământ pentru a le confirma originea.

Roverul Perseverance a găsit dovezi ale unor compuși organici în craterul Jezero de pe Marte. Deși aceasta nu este pistolul fumegând care dovedește o dată pentru totdeauna că Marte a găzduit cândva viață – acești compuși s-ar fi putut dezvolta și în moduri non-biologice – rezultatele sugerează condiții organice surprinzător de complexe, studiul a fost publicat în Nature.

Roverul Perseverance, primul care a explorat craterul Jezero, investighează zona din februarie 2021. Cercetătorii cred că bazinul a găzduit cândva un lac antic, inclusiv o deltă a unui râu care s-a scurs cândva în el. Este una dintre cele mai probabile regiuni să dezvăluie semne de viață rămase pe Marte.

Moleculele organice precum cele observate în craterul Jezero conțin atomi de carbon și adesea atomi de hidrogen. Ele sunt componentele de bază ale vieții așa cum o cunoaștem pe Pământ, deși se pot dezvolta și în mod abiologic. „Sunt un indiciu interesant pentru astrobiologi, deoarece sunt adesea considerați elemente de bază ale vieții”, a declarat pentru Newsweek Joseph Razzell Hollis, coautor al lucrării.

„Important, ele pot fi create prin procese care nu au legătură cu viața așa cum o cunoaștem noi, așa că moleculele organice nu sunt dovezi ale vieții singure fără dovezi suplimentare suficiente care nu pot fi explicate prin procese nonbiologice sau abiotice.”

O descoperire uriașă

Rover-ul a observat compușii folosind un instrument – Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC) – care cartografiază moleculele organice și mineralele de pe suprafețele rocii. În mod semnificativ, a găsit materiale organice în toate cele zece ținte pe care le-a observat pe podeaua craterului.

„Rezultatele noastre susțin observațiile din misiunile robotice anterioare pe Marte conform cărora Planeta Roșie a fost odată bogată în material organic, compuși formați în principal din carbon și hidrogen și că o parte din acest material organic poate fi încă detectat miliarde de ani mai târziu”, a spus Joseph Razzell Hollis.

„Fiecare detectare, fiecare observație, ne oferă puțin mai multe informații care ne apropie de înțelegerea istoriei lui Marte și dacă ar fi putut susține viața în trecut.”

Acum că cercetătorii au observat moleculele, vor avea nevoie de o privire mai bună asupra lor în laboratoarele Earthbound pentru a trage concluzii suplimentare despre originile lor.

„Dacă aceste probe sunt returnate laboratoarelor terestre, o suită mai diversă de instrumente poate fi utilizată pentru a studia eșantioanele, inclusiv la rezoluție spațială mai mare și cu mult mai multă specificitate și sensibilitate”, au scris autorii.

Ei vor trebui să aștepte misiunea Mars Sample Return (MSR), care nu este de așteptat să se lanseze de pe Pământ cel puțin până la sfârșitul anilor 2020. Totuși, călătoria ar trebui să merite așteptarea.

„Până acum, singurele roci marțiane pe care le-am putut studia pe Pământ au fost meteoriții. Să punem mâna pe roci intacte ale Marte, depozitate cu grijă și protejate de contaminare, va fi de neprețuit pentru știința planetară”, a declarat Razzell Hollis pentru Newsweek.