Descoperire impresionantă: Când au pus piciorul oamenii pentru prima dată, de fapt, în America. Tot ce știai până acum de la orele de istorie nu mai e valabil

În ultimul secol, oamenii de știință au dezbătut intens când oamenii au pus piciorul pentru prima dată în America.

Dar în 2021, un studiu asupra unui set de urme umane descoperite în Parcul Național White Sands din New Mexico a scos din nou la suprafață întregul mister.

Descoperirile au arătat că amprentele fosilizate au fost făcute în perioada de vârf a erei glaciare, cu aproximativ 21.000 până la 23.000 de ani în urmă – mult mai vechi decât ceea ce mulți oameni de știință credeau că este posibil și ar putea schimba întreaga noastră înțelegere a modului în care Americile au fost populate pentru prima dată.

Acum, cercetătorii au continuat aceste descoperiri cu un nou studiu, publicat în revista Science, care oferă și mai multe dovezi că datele lor originale au fost corecte.

„Acest lucru deschide un capitol cu totul nou în înțelegerea noastră a populației din America”, a declarat Summer Praetorius, un paleoceanograf la US Geological Survey, care nu a fost implicat în studiu, pentru The New York Times.