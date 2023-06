Descoperire fascinantă despre oamenii care au părul creț. Avantajul incredibil pe care-l au față de cei cu podoaba capilară dreaptă

Este posibil ca părul creț să fi evoluat pentru a-i menține reci pe primii oameni, sugerează un studiu.

Părul creț s-ar putea să fi evoluat la primii oameni care trăiau în Africa cu mii de ani în urmă, pentru a ajuta la menținerea temperaturii reci și a-i proteja pe oamni de razele dăunătoare ale soarelui, sugerează cercetările.

Oamenii de știință au descoperit că părul creț a oferit o barieră împotriva radiațiilor solare, pentru a proteja scalpul. De asemenea, s-a descoperit că acest tip de păr ajută corpul uman să conserve apa, reducând la minim excesul de transpirație.

Părul creț la oamenii preistorici

Echipa a spus că descoperirile sale, publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), ar putea face lumină asupra modului în care această adaptare evolutivă ar fi permis creierului uman să crească în dimensiune.

Nina Jablonski, profesor de antropologie la Universitatea Evan Pugh la Universitatea Penn State din SUA, a declarat: „Oamenii au evoluat în Africa ecuatorială, unde soarele este deasupra capului o mare parte a zilei, an de an.

„Aici, scalpul și partea superioară a capului primesc niveluri mult mai constante de radiație solară intensă sub formă de căldură. Am vrut să înțelegem cum a afectat asta evoluția părului nostru. „Am descoperit că părul ondulat permitea oamenilor să rămână reci și să economisească efectiv apa”.

Se crede că oamenii străvechi au evoluat pentru a merge drept, undeva în urmă cu aproximativ trei milioane de ani. De-a lungul timpului, pe măsură ce oamenii și-au pierdut cea mai mare parte a părului de pe corp, au dezvoltat glandele sudoripare pentru a se menține reci.

Dar transpirația are un cost în pierderea de apă și electroliți, au spus cercetătorii. Pentru studiu, oamenii de știință au folosit un manechin – un model uman care folosește energia electrică pentru a simula căldura corpului – pentru a testa efectele radiației solare asupra diferitelor peruci de păr uman.

