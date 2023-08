Deschiderea Festivalului Internațional George Enescu: O Invitație către Diversitatea Publicului, susținută de Cristian Măcelaru

Cristian Măcelaru, directorul artistic al prestigiosului Festival George Enescu, a oferit sâmbătă o perspectivă intrigantă asupra ediției din acest an, subliniind că „balanța” a fost cuvântul-cheie care a ghidat conceptul său.

În cadrul unei conferințe de presă premergătoare deschiderii acestui festival muzical excepțional care va avea loc duminică, 27 august 2023, Măcelaru a împărtășit că a căutat o modalitate de a atinge un public vast, atât cel familiarizat cu muzica clasică, cât și pe cei neobișnuiți cu operele, pentru a le permite să resimtă emoțiile transmise prin intermediul muzicii.

Conceptul central al „balanței perfecte” a lui Măcelaru se referă la importanța de a face ca festivalul să fie accesibil unui public divers și vast, astfel încât să își îndeplinească misiunea de a deschide ușile către experiențe muzicale captivante.

Pe de o parte, el dorește ca festivalul să continue tradiția prezentării unor lucrări muzicale inedite în România, dându-le oportunitatea publicului să asculte piese care nu au mai fost interpretate sau care sunt puțin cunoscute. Pe de altă parte, el vizează să atragă și să inspire un public mai larg, inclusiv pe cei care nu sunt obișnuiți să asculte muzică clasică sau opere.

Sub îndrumarea lui Măcelaru, Festivalul Enescu caută să depășească granițele și să își îndeplinească rolul de a îndruma spațiul cultural român. El subliniază importanța ca evenimentul să nu rămână singura sursă de opere muzicale dificile și complexe, ci să faciliteze o direcție pentru întregul mediu cultural.

Festivalul George Enescu se pregătește de deschidere

Măcelaru pune accent pe diversitate și includere, aspecte care se reflectă în varietatea de concerte propuse în program, precum și în eforturile de a aduce muzica clasică în rândul generațiilor mai tinere prin concerte adaptate familiilor și copiilor.

Măcelaru aduce în atenție seria de patru concerte pentru familii și copii, o inițiativă inovatoare care își propune să introducă muzica clasică în viața tinerelor generații. Aceste concerte, gândite într-un format interactiv și educativ, își propun să ofere o introducere în lumea muzicii clasice, să stimuleze curiozitatea și să inspire aprecierea pentru frumusețea acestei arte.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, subliniază că motto-ul ediției din acest an, „Generozitate prin muzică”, ar trebui să definească nu doar magnitudinea festivalului, ci și relația dintre comunitate și participarea la viața culturală. Ea încurajează facilitarea accesului la cultură și muzică pentru un public cât mai divers și numeroas, evidențiind rolul central pe care Festivalul Enescu îl are în acest efort.

Evenimentul reprezintă o platformă pentru un amplu spectru de artiști, orchestre și soliști, oferind publicului oportunitatea de a se conecta cu creații muzicale excepționale. Pe parcursul celor 29 de zile de festival, scenele prestigioase precum Sala Palatului, Ateneul Român și Sala Radio vor găzdui peste 3.500 de artiști în peste 90 de concerte. Invitată pe scena festivalului, Filarmonica din Viena, Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam și alte mari nume internaționale vor aduce bucuria muzicii la București.

Ediția din acest an marchează o tranziție spre o nouă direcție artistică și executivă pentru festival. Sub conducerea lui Măcelaru și cu echipa sa dedicată, Festivalul Internațional George Enescu rămâne un far al culturii românești, un ambasador al valorilor muzicale și un eveniment cu impact global.