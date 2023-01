Declarația care întoarce pe dos tot ce credeai despre țara noastră: România nu mai e o țară săracă, pe cifre

Mulți români trăiesc cu impresia că țara noastră este săracă, poate una dintre cele mai sărace din cadrul comunității europene, însă se înșală. Cifrele arată altceva, spune un reputat economist, care atrage totuși atenția asupra unor probleme ce macină economia noastră națională.

Potrivit unei analize amănunțite realizate de Ionuț Dumitru, economist-șef în cadrul gigantului Raiffeisen Bank, noi nu suntem o țară săracă. Am fi depășit deja acest statut, dacă stăm să ne uităm atent pe cifre.

Nu suntem atât de săraci pe cât ai crede

”România nu mai e o țară săracă, pe cifre”, a ținut să sublinieze reputatul economist.

Totuși, avem o serie de probleme destul de serioase ce nu ar trebui neglijate de factorii de decizie. De exemplu, trebuie să fim deosebit de atenți la evoluția deficitului bugetar, adică să ținem din frâu balanța de venituri și cheltuieli din bugetul nostru public. De asemenea, după cum mai subliniază economistul, ar trebui să ne concentrăm pe diminuarea acestui deficit, spre binele economiei României.

Totodată, o atenție deosebită ar trebui acordată contului curent, mai crede expertul.

”La PIB per capita pe care îl avem, dacă am avea politici serioase, am avea un rating mai bun … România pierde foarte mult la ratingul de țară la politicile publice. Avem o lipsă crasă de credibilitate. Nu ne cred că suntem în stare să menținem această traiectorie de convergență. Pentru că au văzut istoric că am avut convergență și înainte de 2008 și apoi a trebuit să facem corecție mare care ne-a deraiat un pic de la traiectorie”, a ținut să precizeze Dumitru.

Avem nevoie, de asemenea, de un sector financiar mai puternic, pentru a putea spera la prosperitate economică în general.

”Mai este posibilă expansiunea datoriei publice, la nivelul actual de dezvoltare al piețelor locale? Răspunsul după mine e clar nu. Pe măsură ce se dezvoltă sectorul financiar și ai o adâncime, și capacitatea de absorbție crește. Dimensiunea sectorului financiar din România este mult mai mică decât mediile europene”, a mai completat acesta.