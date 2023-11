Decizia Simonei Halep care i-a schimbat definitiv cariera. Dezvăluiri făcute de un apropiat al sportivei

Simona Halep se află în mijlocul unui scandal de dopaj. A fost depistată pozitiv la US Open și suspendată, iar acum așteaptă procesul de la TAS. Un apropiat al sportivei a făcut dezvăluiri despre decizia care i-a schimbat definitiv viața și cariera.

Simona Halep a depus, pe 24 octombrie, apel la Tribunalul de Arbitraj Sportivde la Lausanne împotriva suspendării sale de patru ani pentru dopaj și cere ca decizia ITIA să fie anulată şi sancţiunea sa ”să fie redusă”, potrivit tribunalului din Elveția. Românca a fost testată pozitiv la un test anti-doping, la o substanță interzisă, numită Roxadustat.

Horia Tecău, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României și un apropiat al Simonei Halep, a vorbit despre situația ei, cunoscând foarte bine atmosfera din jurul sportivei din Constanța. El a dezvăluit că Simona Halep a avut-o drept model pe Maria Sharapova, cel puțin dintr-un punct de vedere. Horia Tecău a fost coleg de generație cu rusoaica, alături de care s-a antrenat în repetate rânduri, în cadrul Academiei de Tenis Nick Bollettieri, din SUA.

Eu îi ofeream perspectiva mea, pentru că și eu eram într-un proces în care învățam. Atunci am avut momente când vorbeam foarte mult, după care a urmat explozia Simonei Halep. Și-a creat o echipă unită, după modelul Sharapova și al altor jucătoare. S-a dus într-o bulă și a fost bine”, a spus Horia Tecău, potrivit Sport.ro.

Jurnaliștii din Ungaria au analizat situația Simonei Halep, după ce Patrick Mouratoglou și-a recunoscut vina pentru situația în care se află românca. Acesta a spus că el și fizioterapeuta Candice Gohier au fost cei care i-au recomandat sportivei suplimentul contaminat, la US Open 2022.

Presa maghiară consideră că afirmațiile lui Patrick Mouratoglou pot da peste cap întreg cazul, asta deoarece antrenorul francez și-a luat întreaga vină asupra sa.

Reacția lui Patrick Mouratoglou în cazul Halep s-a viralizat în timp record, dar mulți sunt convinși că gestul acestuia este doar unul de imagine. Dacă fostul lider mondial l-a menajat, deocamdată, în schimb, rețelele de socializare l-au desființat după mesajul transmis.

Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de un an și a fost ștearsă in clasamentul WTA. La momentul suspendării provizorii. ea ocupa locul 9 in clasamentul mondial.