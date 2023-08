De ce avem gaură la buget și nu sunt bani pentru spitale și autostrăzi? Explicațiile șefului BNR, Isărescu

România se confruntă cu o serie de probleme economice și deficite comparabile cu acelea pe care le avea înainte de izbucnirea crize economice din 2008. De exemplu, deficitul de cont curent e la nivelul din 2007, dar mai avem și un deficit bugetar accentuat și inflație agresivă.

De ani de zile, românii cinstiți și care muncesc onest, ca angajați sau având propriile firme, își plătesc contribuțiile către stat în speranța că banii strânși se vor vedea în ceva palpabil care să ne facă să simțim că trăim ceva mai bine. Oamenii așteaptă investiții în școli, grădinițe, spitale și autostrăzi, dar ele tot întârzie. Motivul? Nu sunt bani la buget.

Românii vor impozite mai mici și din banii de la buget să se facă spitale și autostrăzi

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, subliniază faptul că e imposibil să vorbim despre România ca despre un stat european, cât timp avem venituri bugetare atât de mici.

Trebuie să punem accentul pe necesitatea eficientizării acestor bani, puțini sau mulți. Până la urmă, taxele inclusiv cele pe muncă sunt colosale, angajatul de rând (nu cel privilegiat fiscal), ajungând să-și împartă aproape 50-50% salariul cu statul, prin taxe, impozite și contribuții pe muncă. Practic, e sufocant să vrei să crești bugetul punând jugul și mai mult pe fiscalitate. O soluție ar fi să se strângă cureaua la stat, unde întreținem unul dintre cele mai extinse și costisitoare aparate bugetare din UE.

“Anul trecut inflația a fost mai mare decât cea prevăzută în construcția bugetară, veniturile au fost mai mari. Anul acesta inflația nu e atât de mare. Am avut venituri care au apărut în plus față de perioada în care s-a gândit bugetul. În acest an, inflația se apropie de ceea ce am țintit și nu mai au venituri în plus. Un al doilea element, după părerea mea: această iluzie cu statul minimal. Românii nu vor stat minimal, vor impozite mai mici. Ce firmă, ce persoană vrea impozite mari? Românii vor un stat capabil, cu autostrăzi, educație, spitale, acestea sunt servicii și activități publice care sunt costisitoare. Cum să faci stat european cu 27% venituri din PIB? (România se află în coada clasamentului în UE privind colectarea veniturilor la buget, ca procent în PIB, în jur de 27 – 28%, n.red.) Trebuie să ne revenim! Dacă nu ne revenim, o să vină o corecţie de piaţă şi o să ne arunce o găleată de apă rece în cap, poate ne vom reveni. Nu ai cum să faci. Uitaţi-vă la toate serviciile publice, toate sunt subfinanţate. E diferenţă mare. Vezi că ai numai 27% din PIB, vorbeşte într-una că nu se încasează cum trebuie”, a transmis Isărescu.