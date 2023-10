Dacia Sandero, victima migrației către mașini electrice. Gigantul de la Mioveni ”a fost lovit” în Europa și în lume

Timp de câțiva ani, Dacia Sandero a făcut valuri în Europa și global din perspectiva vânzărilor, cu o medie foarte bine calculată între preț și performanță. Din păcate, realitatea s-a schimbat destul de mult în 2023, când tot mai mulți cumpărători îmbrățișează autoturisme electrice sau cel puțin hibride.

În primele șapte luni din 2023, Dacia Sandero a făcut o treabă foarte bună în a conduce piața din Europa la capitolul vânzări împreună cu Tesla Model Y. Din păcate, încă din august, au apărut primele semne că direcția nu este una bună pentru constructorul de la Mioveni. Acum, avem noi confirmări că Peugeot, Volkswagen și Fiat au făcut o treabă mai bună în a-și atrage clienți în ultimele luni.

Vânzările Dacia Sandero, departe de a fi motive de bucurie

Dacia Sandero, în luna august a acestui an, a vândut nu mai puțin de 14.428 de exemplare. Față de acum un an, numărul de unități comercializate a scăzut cu două procente. Deși scăderea nu pare fabuloasă, reprezintă un important motiv de îngrijorare în contextul în care majoritatea producătorilor au înregistrat creșteri în acest an, într-o perioadă post-criză de semiconductori.

Imaginea Dacia în piață nu este ajutată nici de poziția în piață, având în vedere că Sandero a coborât pe locul cinci în clasamentul celor mai vândute autoturisme din Europa, conform datelor agregate de Jato Dynamics din 28 de țări europene.

Cine face legea în piața auto europeană

O altă scădere interesantă a fost înregistrată de VW T-Roc, care când vom trage linie la final de an, se luptă pentru poziția de lider în Europa împreună cu Tesla Model Y și, desigur, Dacia Sandero. Cea mai șocantă creștere și un detaliu care ilustrează perfect problemele Dacia cu portofoliul său nu foarte electrifiat vine de la Tesla. Vânzările Model Y au crescut cu peste 200% față de anul trecut, pentru un volum total de 21.549 de unități. Așa a ajuns pe prima poziție în top.

Luna trecută, pe podium s-au mai aflat Peugeot 208 cu 15.840 de unități, în timp ce pe locurile 3 și 4 vorbim de VW T-Roc (15.198 de unități) și de Fiat 500 (14.469 de unități). Un pic trist este că Sandero s-ar fi strecurat pe a treia poziție de pe podium, dar mai avea nevoie de 41 de unități comercializate. Astfel, Sandero este acum pe locul 4 în Europa.

Dacia Duster este cealaltă victimă autohtonă, coborând până pe locul 15, cu 10.623 de unități și, procentual, un minus de 2%. Ford Puma este un pic mai bine, pe locul 12 cu 11.136 de unități, un plus de 10% față de august 2022.