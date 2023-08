Dacia este pe val în Europa. Duster-ul de la Mioveni apare într-un top select

Modelul Dacia Duster a fost în primele șase luni ale acestui an al treilea cel mai vândut SUV din Europa, din clasa sa, fiind totodată cel mai cumpărat SUV de către persoanele fizice.

Cu mai puțin de un an înainte de a fi înlocuit de o nouă generație, Dacia Duster se află în Top 3 al celor mai vândute SUV-uri de clasă B din Europa, continuând să atragă atenția clienților europeni. Dacia a anunțat că a vândut în prima jumătate de an un total de 111.900 de unități la nivel global, cea mai mare parte a acestora fiind vândută în Europa, modelul având o creștere de 13 procente față de anul trecut la nivel global, arată profit.ro.

În Europa, potrivit Data Force și Jato Dynamics, volumul înmatriculat de Duster a depășit 87.000 de unități, fiind astfel al treilea cel mai vândut SUV de clasă B, după VW T-Roc și Toyota Yaris Cross, ca urmare a unui avans de 18 procente. Mai mult decât atât, conform datelor Renault Group, Duster s-a vândut în 137.600 de unități, sub ambele branduri, Dacia și Renault, în cele șase luni, în creștere cu aproape 10%.

Producătorii au motive de bucurie

Cel de-al doilea SUV produs în România, Ford Puma, a reușit să totalizeze 77.400 de unități, după o creștere de numai 5%, care i-a asigurat însă modelului de la Craiova locul cinci între cele mai vândute SUV-uri subcompacte. În total, cele două modele au adus vânzări de peste 150.000 de unități, cele mai multe fiind exportate pe alte piețe decât cea din România.

Celelalte SUV-uri populare din Europa au fost Peugeot 2008 (locul 4), Renault Captur (locul 6), VW T-Cross, Opel Mokka, Hyundai Kona și SEAT Arona, pe pozițiile următoare.

Datele Jato Dynamics arată că segmentul B-SUV a devenit unul dintre cele mai căutate de cumpărătorii europeni de automobile, cu un total de 231.100 unități vândute în luna iunie și peste un milion în primele șase luni alea acestui an. Cel mai mare segment de automobile rămâne în acest an cel al SUV-urilor compacte, urmat de clasicul segment B, al modelelor hatchback subcompacte, în care un rol extrem de important îl are Dacia Sandero, liderul acestui segment.

Avansul modelelor electrice este deocamdată unul redus pe segmentul B-SUV, sub 5% din total, ca urmare a lipsei de modele cu astfel de propulsie. Stellantis, cu patru modele în acest subsegment (Opel Mokka, Peugeot e-2008, și Jeep Avenger) domină piața, dar lider este modelul sud-coreean, Hyundai Kona.